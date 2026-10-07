Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor.

MAI a transmis că, în data de 05.10.2026, în jurul orei 11:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la faţa locului al activităţilor de căutare şi salvare.

Poliţiştii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea membrilor echipajului.

Nava este turcească, ar fi plecat din Portul Ismail din Ucraina şi s-ar fi îndreptat spre Italia.

La bord a pornit un incendiu, după ce se presupune că nava a fost lovită de o dronă.

Trei marinari răniţi au fost preluaţi de un elicopter al MAI, opt marinari se aflau în stare bună, iar doi membri ai echipajului au murit.

"E o situaţie deosebită pe Marea Neagră. La fel şi în zonele de conflict pe Marea Roşie sau în zona Golfului Aden. În Marea Neagră, în schimb, în vara asta au crescut incidentele. Cred că trebuie făcut ceva la ruta navelor acestora, care tot ies de pe canalul Dunăre-Marea Neagră şi apoi o iau pe traseul normal de transport către Turcia, către Istanbul. Aici ar trebui gândită o strategie, că altfel nu o să reuşim niciodată să ne ferim de aceste drone, iar navele vor fi ţinta unor atacuri, probabil ruseşti, atacuri care, iată, au creat şi victime şi de data asta, ca şi în alte dăţi. Au fost răniţi. Avem morţi, avem atacuri foarte multe în Marea Neagră. Au fost deja înregistrate mai mult de 100 de nave comerciale maritime atacate de când ruşii au invadat Ucraina", a declarat, luni, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu.