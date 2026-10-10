"În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu", a precizat MApN, potrivit Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care a emis la ora 00:17 un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:40.

"Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o nouă ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, în zona localităţii Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove. La ora 2:18 a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea", mai arată MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 3:13.

Potrivit MApN, nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.