Patru aeronave aparținând Escadrilei Speciale de Zbor a președintelui au fost afectate de perturbări, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor, relatează AOL.com.

Avioanele se întorceau din Turkmenistan, unde Vladimir Putin participase la un summit. Nu este clar dacă președintele rus se afla la bordul vreuneia dintre aeronavele nevoite să survoleze zona.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 15 drone ucrainene au fost doborâte în urma unui atac asupra orașului.

Autoritatea rusă de reglementare a aviației a impus restricții de zbor pe toate cele patru aeroporturi în jurul orei locale 15:40.

Locuitorii au relatat că au auzit explozii înainte ca zborurile să fie suspendate pe aeroporturile Vnukovo, Șeremetievo, Domodedovo și Jukovski. Restricțiile au durat aproximativ șase-șapte ore.

Imagini video distribuite pe rețelele sociale au arătat cozi lungi și pasageri așezați pe podea în sălile de plecări ale aeroporturilor.

Autoritățile locale au anunțat că și mici „baloane de recunoaștere” au fost doborâte în regiunea Iaroslavl, la nord-est de Moscova.

Operațiunile de distrugere a baloanelor erau încă în desfășurare, a relatat The Moscow Times, citând ministerul regional al securității.

Putin se întorcea din Turkmenistan

Putin se afla în vizită la Avaza, în Turkmenistan, pentru un summit al Comunității Statelor Independente (CSI), unde s-a întâlnit cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

Perturbările traficului aerian pe aeroporturile din Rusia s-au înmulțit pe parcursul acestui an, în condițiile în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone, provocând întârzieri repetate și închiderea temporară a aeroporturilor.

Potrivit estimărilor Rosaviația, autoritatea care monitorizează zborurile comerciale, precum și aviația charter, ușoară, de marfă și militară, numărul total al întârzierilor îndelungate a crescut cu 20% în acest an.

Peste 370 de zboruri au înregistrat întârzieri pe aeroporturile din Moscova vineri, din cauza „amenințării” unor atacuri cu drone ucrainene, potrivit Baza, un canal Telegram pro-Kremlin apropiat de serviciile de securitate ruse.

Alte 62 de zboruri au fost anulate.

„Restricțiile sunt în continuare în vigoare în spațiul aerian de deasupra capitalei, limitând sosirile și plecările aeronavelor”, a relatat Baza.