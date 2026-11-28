Un preparat tradițional canadian va fi trimis în spațiu. Va ajunge pe Staţia Spaţială Internaţională
Poutine, un preparat culinar tradiţional din Quebec, va fi trimis în curând pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), unde în prezent se află un astronaut canadian, Joshua Kutryk, a anunţat vineri Agenţia spaţială canadiană, potrivit AFP.
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O versiune adaptată şi liofilizată a acestui preparat, care conţine cartofi prăjiţi, brânză şi sos, va fi transportat la bordul unei nave preconizate să decoleze de la baza Cap Canaveral, Florida, pe 29 noiembrie, şi care urmează a andoca la ISS pe 1 decembrie, scrie Agerpres.
Acest „poutine spaţial vegan a fost pregătit fără carne sau produse lactate pentru a accelera procesul de expediere către NASA”, a declarat într-un comunicat, agenţia canadiană.
„Mi-l imaginez pe Josh mâncând poutine şi simţindu-se din nou acasă”, a afirmat, pe contul său de Instagram, creatorul acestui preparat, Yves Lowe, care este şi bucătarul echipei locale de hochei, Montreal Canadiens.
Astronautul Joshua Kutryk va putea împărţi acest prim poutine ajuns în spaţiu cu colegii săi din misiunea Crew-13.
Canadianul, care a devenit tatăl unei fetiţe după plecarea sa în spaţiu pe 1 octombrie, urmează să revină pe Terra aproximativ în luna martie 2027.
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