AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire față în față cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru a discuta despre încheierea conflictului, a transmis AFP marți.

„Putin a menționat Moscova” în timpul convorbirii telefonice de luni, a declarat una dintre aceste surse pentru AFP. Aceeași sursă susține că președintele ucrainean a răspuns „nu”, notează publicația rusă Kommersant.

Publicația susține că Putin a făcut sugestia în timpul convorbirii telefonice cu președintele american Donald Trump, în timpul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, luni. Președintele american a adăugat că Zelenski și președintele rus Vladimir Putin au programată o întâlnire, urmată de o întâlnire trilaterală.

O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” în prealabil şi orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale țării a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

După o discuţie telefonică avută de Trump cu Putin - preşedintele american a anunţat că va pregătiti o reuniune bilaterală Putin-Zelenski, urmată de una trilaterală Trump-Putin-Zelenski.

La rândul său, preşedintele ucrainean, care de mult insistă să discute direct cu Putin, a declarat luni că se aşteaptă la o posibilă întâlnire necondiţionată cu preşedintele rus în următoarele două săptămâni, la care să abordeze şi chestiunile teritoriale în perspectiva unui acord de pace.

Dar „orice contact care implică şefi de stat trebuie pregătit minuţios”, a temperat aşteptările ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu la televiziunea publică rusă.

El a asigurat că Rusia „nu respinge niciun format de lucru, nici bilateral, nici trilateral”, dar aceste formate trebuie „să înceapă la nivel de experţi şi apoi să parcurgă toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor", a explicat ministrul rus de Externe.

