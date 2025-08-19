Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”

19-08-2025 | 16:16
„Răbdarea Rusiei are o limită, dar se termină dacă este pusă la încercare la nesfârşit
IMAGO

O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” în prealabil şi orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale țării a declarat Serghei Lavrov.

Lorena Mihăilă

După o discuţie telefonică avută de Trump cu Putin - preşedintele american a anunţat că va pregătiti o reuniune bilaterală Putin-Zelenski, urmată de una trilaterală Trump-Putin-Zelenski.

La rândul său, preşedintele ucrainean, care de mult insistă să discute direct cu Putin, a declarat luni că se aşteaptă la o posibilă întâlnire necondiţionată cu preşedintele rus în următoarele două săptămâni, la care să abordeze şi chestiunile teritoriale în perspectiva unui acord de pace.

Dar „orice contact care implică şefi de stat trebuie pregătit minuţios”, a temperat aşteptările ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu la televiziunea publică rusă.

El a asigurat că Rusia „nu respinge niciun format de lucru, nici bilateral, nici trilateral”, dar aceste formate trebuie „să înceapă la nivel de experţi şi apoi să parcurgă toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor", a explicat ministrul rus de externe.

vladimir putin, avion
Imunitatea lui Putin, garantată în inima Europei. Condiția pusă liderului rus ca să călătorească fără probleme

„Punctul principal este că aceste formate nu sunt gândite de dragul acoperirii mediatice sau a ştirilor de seară”, a mai spus Lavrov.

Putin vrea să se întâlneascu cu Zelenski

Mai devreme, consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov a precizat că Putin şi Trump au discutat în convorbirea lor de luni seară posibilitatea „creşterii nivelului de reprezentare a părţilor ucraineană şi rusă" în negocierile bilaterale, fără a menţiona o viitoare întâlnire între Putin şi Zelenski.

Kremlinul a susţinut întotdeauna că Putin nu are nimic de negociat separat cu Zelenski şi că se va întâlni cu acesta doar pentru a semna un acord de pace final.

Un astfel de acord de pace trebuie să ţină cont de "interesele de securitate" ale Rusiei, a mai subliniat ministrul rus de externe în interviul menţionat mai sus.

„Fără respectarea intereselor de securitate ale Rusiei, fără respectarea deplină a drepturilor ruşilor şi rusofonilor care trăiesc în Ucraina, nu poate fi vorba despre vreun acord pe termen lung, întrucât aceste cauze trebuie eliminate urgent în cadrul soluţionării”, a explicat Lavrov.

Ucraina să se retragă din regiunea Donbas

Cât despre modificările teritoriale, el a menţionat că acestea sunt adesea o componentă esenţială a soluţionării conflictelor. Conform mai multor surse, la summitul cu Trump desfăşurat vineri în Alaska, preşedintele Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi a declarat după întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă că această chestiune rămâne să fie discutată direct între el şi Putin.

Discuţiile avute de Trump cu Zelenski şi cu liderii europeni au lăsat neclară calea către pace în Ucraina şi s-au axat mai degrabă pe garanţiile de securitate asupra cărora insistă Ucraina şi susţinătorii săi europeni.

În acest timp, Rusia a reafirmat chiar în timp ce se desfăşurau discuţiile la Casa Albă că se opune categoric desfăşurării unui contingent de trupe NATO în Ucraina.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-08-2025 16:06

