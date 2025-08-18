Zelenski a evitat să spună dacă este dispus să îi cedeze teritorii lui Putin. „Am sprijinit ideea Statelor Unite”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, la Washington, că țara este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a încheia războiul cu Rusia.

De asemenea, el a subliniat că dorește o întâlnire trilaterală cu Donald Trump și Vladimir Putin, scrie CNN.

Întrebat dacă Ucraina este dispusă să „redeseneze hărțile” într-un acord de pace sau să „continue să trimită soldați ucraineni la moarte încă câțiva ani”, Zelenski nu a răspuns direct, dar a lăudat eforturile administrației Trump de a opri războiul.

„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia. Și avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri americani și europeni”, a spus el.

„Am sprijinit ideea Statelor Unite – a președintelui Trump, personal – de a opri acest război, de a găsi o cale diplomatică pentru a-l încheia”, a adăugat Zelenski.

A mulțumit SUA pentru arme

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, la Washington, că este recunoscător pentru noul program NATO prin care statele membre pot achiziționa arme americane pentru a fi trimise la Kiev. Liderul ucrainean a subliniat că sistemele Patriot sunt esențiale pentru apărarea țării sale.

„Suntem recunoscători pentru acest program și pentru această oportunitate. Suntem recunoscători Europei – ei plătesc pentru asta”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a lăudat, de asemenea, programul, întrucât înseamnă că SUA „nu dau nimic” direct Ucrainei, ci își vând echipamentele militare aliaților Kievului.

Zelenski a afirmat că armele americane sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei.

„Nimeni în Europa nu are atât de multe sisteme de apărare aeriană precum Patriot. Avem mare nevoie de ele”, a spus el.

Scrisoare pentru Melania Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a înmânat, luni, lui Donald Trump o scrisoare din partea Primei Doamne a Ucrainei, adresată Melaniei Trump.

„Soția mea, Prima Doamnă a Ucrainei, i-a dat scrisoarea. Nu pentru dumneavoastră – pentru soția dumneavoastră”, a spus el, stârnind râsete în încăpere.

Anterior, Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, i-a scris o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, predată personal de soțul său la Anchorage, vineri, prin care îl îndemna să protejeze „inocența” copiilor și să „hrănească speranța noii generații”, în timp ce războiul său împotriva Ucrainei continuă.

„Trebuie să ne străduim să pictăm o lume plină de demnitate pentru toți – astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, iar viitorul însuși să fie perfect protejat. Un concept simplu, dar profund, domnule Putin, așa cum sunt sigur că sunteți de acord, este că descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernului și ideologiei.”

Luni, Trump a comentat despre scrisoarea soției sale către Putin, spunând că aceasta are „o mare dragoste pentru copii”.

