Imunitatea lui Putin, garantată în inima Europei. Condiția pusă liderului rus ca să călătorească fără probleme

Stiri externe
19-08-2025 | 16:22
vladimir putin, avion
Profimedia

Elveţia îi va oferi "imunitate" preşedintelui rus Vladimir Putin, în pofida inculpării lui la Curtea Penală Internaţională (CPI), cu condiţia ca el să vină "pentru o conferinţă de pace", a declarat marţi şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis.

autor
Alexandru Toader

Guvernul federal a definit anul trecut "regulile pentru a oferi imunitate unei persoane care este vizată de un mandat de arestare internaţional: dacă această persoană vine pentru o conferinţă de pace, nu dacă ea vine din motive private", a declarat Cassis în timpul unui briefing alături de omologul său italian Antonio Tajani, la Berna, relatează AFP.

Preşedintele francez Emmanuel Macron este cel care a evocat posibilitatea ca un eventual summit pentru negocieri de pace între Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc în Europa, "şi într-o ţară neutră, poate Elveţia". Macron spune că pledează pentru Geneva, sediul european al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cassis s-a declarat gata să organizeze o astfel de întâlnire şi a subliniat priceperea elveţienilor în materie, însă a amintit totodată că Rusia este „supărată” pe Elveţia.

Berna a decis să aplice şi ea împotriva Moscovei sancţiunile decise de Uniunea Europeană şi impuse după invazia declanşată la scară mare de Rusia împotriva Ucrainei în 2022.

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

„De altfel, eu am amintit constant această disponibilitate (de a organiza întrevederi) în timpul contactelor mele cu ministrul afacerilor externe rus Serghei Lavrov, (însă) în ultimele luni (...) mi s-a răspuns că, de când Elveţia a adoptat sancţiunile europene, ei (ruşii) nu mai sunt atât de dornici să facă acest lucru în Elveţia", a recunoscut şeful diplomaţiei elveţiene, potrivit Agerpres.

Cassis a informat de asemenea despre un precedent recent, în timpul Adunării Uniunii Parlamentare internaţionale pentru care a venit, la Geneva, preşedinta Senatului rus, Valentina Matvienko. Această apropiată a lui Vladimir Putin este vizată la rândul său de sancţiuni, pentru susţinerea războiului.

Vladimir Putin s-a deplasat la Geneva ultima dată cu ocazia summitului din 16 iunie 2021 cu Joe Biden, care era la acea dată preşedinte al SUA.

Cele mai recente discuţii ruso-ucrainene bilaterale au avut loc la Istanbul, în Turcia, care, în pofida faptului că face parte din NATO, este considerată o ţară mai amicală faţă de Moscova.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Agerpres

Etichete: vladimir putin, elvetia,

Dată publicare: 19-08-2025 16:22

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Stiri externe
Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”

O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” în prealabil şi orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale țării a declarat Serghei Lavrov.

Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”
Stiri externe
Un om de afaceri rus a cerut înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska", aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă.

Rusia: „SUA doresc sincer pace, Europa vrea doar să livreze arme Ucrainei”. SUA vând Ucrainei arme de 140 de miliarde dolari
Stiri externe
Rusia: „SUA doresc sincer pace, Europa vrea doar să livreze arme Ucrainei”. SUA vând Ucrainei arme de 140 de miliarde dolari

SUA vor livra Ucrainei arme de cel puțin 140 de miliarde de dolari, arată cele mai recente informații publice. Cu toate acestea, Rusia continuă nestingherită propaganda: „SUA vor sincer pace, Europa vrea doar să livreze arme Ucrainei”.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12