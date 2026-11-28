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Demersurile Washingtonului, care nu au fost dezvăluite anterior, au vizat două dintre cele cinci state fondatoare ale OPEC şi reprezintă o provocare neobişnuit de directă la adresa organizaţiei pe care Trump o acuză de mult timp că menţine preţurile petrolului la niveluri artificial ridicate, potrivit News.ro.

Oficialii americani urmăreau la momentul respectiv stimularea producţiei de petrol şi a investiţiilor în ambele ţări, fiind îngrijoraţi că restricţiile de producţie impuse de OPEC ar putea împiedica în cele din urmă realizarea acestor obiective.

Presiunile americane asupra Venezuelei au determinat intervenţia, în cursul verii, a prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care a convins administraţia Trump să nu mai insiste asupra retragerii ţării sud-americane din organizaţie, potrivit a două surse.

După înlăturarea de la putere a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, în ianuarie, Departamentul de Stat american a iniţiat discuţii cu oficiali venezueleni la Washington privind o eventuală retragere din OPEC.

Trump dorea ca marile companii petroliere americane să contribuie la redresarea producţiei de petrol a Venezuelei, pentru a consolida securitatea energetică a emisferei occidentale, şi era preocupat de posibilitatea ca deciziile OPEC să împiedice realizarea acestui plan, au declarat sursele.

În august, după intervenţia prinţului moştenitor saudit, Trump a afirmat că decizia privind o eventuală retragere din OPEC aparţine Venezuelei.

În Irak, premierul Ali Faleh al-Zaidi a ridicat în cursul verii problema retragerii din OPEC în cadrul unei reuniuni guvernamentale, după discuţii cu oficiali americani care au încurajat această opţiune, în contextul în care giganţii petrolieri Exxon Mobil şi Chevron pregăteau investiţii importante în această ţară.

Ministerul irakian al Petrolului s-a opus însă iniţiativei şi l-a convins pe premier să menţină apartenenţa ţării la organizaţie şi să ia în considerare, în schimb, solicitarea unei cote de producţie mai mari.

Problema ar putea reveni pe agenda guvernului irakian, întrucât anumite componente ale coaliţiei aflate la putere susţin retragerea din OPEC şi OPEC+, organizaţii pe care le consideră dominate de Arabia Saudită şi Rusia.

Statele Unite dispun de importante pârghii financiare asupra ambelor ţări. Washingtonul controlează accesul Venezuelei la fondurile statului după înlăturarea lui Maduro, în timp ce veniturile petroliere ale Irakului continuă să tranziteze un cont deschis la Banca Rezervei Federale din New York, în cadrul unui mecanism instituit după invazia americană din 2003.

În acest an, Washingtonul a ameninţat Irakul cu blocarea accesului la veniturile sale petroliere dacă autorităţile de la Bagdad nu reduc influenţa Iranului asupra guvernului. Nu există însă indicii că Statele Unite ar fi încercat să împiedice Irakul să îşi achite cotizaţia la OPEC.

Departamentul de Stat american nu a răspuns întrebărilor privind blocarea plăţii cotizaţiei Venezuelei, dar a confirmat că Washingtonul are autoritatea de a decide asupra utilizării fondurilor statului venezuelean.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că este posibil ca oficiali americani de rang inferior să fi abordat problema retragerii Venezuelei din OPEC, dar că aceasta nu s-a numărat printre subiectele ridicate de oficialii de rang înalt. În cazul Irakului, discuţiile s-au concentrat asupra modernizării infrastructurii energetice şi creşterii producţiei, nu asupra apartenenţei la OPEC.

Demersurile americane sporesc presiunile asupra unei organizaţii care a pierdut deja patru membri începând din 2019 şi a cărei cotă pe piaţa mondială a petrolului a coborât recent la un nivel minim, pe fondul perturbărilor provocate de războiul Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

Emiratele Arabe Unite şi-au anunţat retragerea din OPEC în acest an, pe fondul nemulţumirilor privind restricţiile de producţie, după ce Angola, Ecuador şi Qatar au părăsit organizaţia în 2024, 2020 şi, respectiv, 2019. Nu există indicii privind implicarea Statelor Unite în aceste decizii.

Fondată în septembrie 1960, la Bagdad, de Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuweit şi Venezuela, OPEC numără în prezent 11 membri. Organizaţia a format, de asemenea, alianţa OPEC+ cu alte state producătoare de petrol, inclusiv Rusia, pentru coordonarea nivelurilor de producţie.

În ultimul deceniu, Statele Unite au devenit cel mai mare producător mondial de petrol, transformându-se dintr-un client al OPEC în principalul său rival în competiţia pentru cota de piaţă.

Cotizaţia anuală la OPEC este de aproximativ 2,8 milioane de euro pentru fiecare stat membru. Deşi suma este nesemnificativă în raport cu veniturile petroliere, plata are o importanţă simbolică pentru apartenenţa Venezuelei la organizaţia la a cărei înfiinţare a contribuit.

Washingtonul a argumentat că fondurile Venezuelei ar putea fi utilizate pentru necesităţi mai importante, potrivit uneia dintre surse. OPEC are însă posibilitatea de a trece cu vederea neplata cotizaţiei şi nu intenţionează să excludă Venezuela din acest motiv, au declarat două surse din cadrul organizaţiei.

Venezuela este în prezent exceptată de la cotele de producţie ale OPEC+, după ce producţia sa petrolieră s-a prăbuşit în urma anilor de sancţiuni şi de administrare defectuoasă a sectorului.

Ţara a produs aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi în septembrie, potrivit datelor OPEC, iar compania petrolieră de stat PDVSA intenţionează să atingă 1,5 milioane de barili pe zi până la sfârşitul anului 2027.

Reintroducerea Venezuelei în sistemul cotelor de producţie este puţin probabilă înainte ca aceasta să atingă un nivel de aproximativ două milioane de barili pe zi, corespunzător obiectivului de producţie stabilit ultima dată de OPEC pentru această ţară, în perioada 2017-2018.

Reprezentanţii OPEC şi ai guvernelor Venezuelei, Irakului şi Arabiei Saudite nu au răspuns solicitărilor de comentarii.