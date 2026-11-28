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O echipă CNN a mers în inima Silicon Valley-ului chinezesc pentru a vedea cum stă treaba cu echilibrul între tehnologie și umanitate.

În anii 80, Shenzhen era doar un sat de pescari mai mare. Astăzi este perla tehnologică a Chinei, o metropolă în care viitorul e testat chiar pe străzi. Aici, comenzile de mâncare sunt livrate cu drone, pe rute aeriene dedicate, iar mașinile încorporează tot mai multe sisteme inteligente.

Didi, localnic Shenzhen: „Acum există mașini autonome, care folosesc inteligența artificială. La volan nu se află niciun șofer. Mi se pare un lucru foarte bun”.

Xiao Wang, localnic Shenzhen: „Deocamdată, niciun oraș nu a devenit în întregime un oraș al inteligenței artificiale. Dar, dacă vom avea așa ceva, cred că Shenzhen are toate șansele să fie un candidat puternic”.

Tehnologia face parte din viața cotidiană, iar orașul a devenit un laborator pentru ambițiile Beijingului în domeniul inteligenței artificiale și al automatizării.

Rhea Mogul, CNN Reporter: „La mică distanță, în Dongguan, se află campusul gigantului Huawei, unde mii de cercetători lucrează la tehnologii menite să conecteze tot mai multe dispozitive și servicii”.

La mică distanță, în Dongguan, se află campusul gigantului Huawei, unde mii de cercetători lucrează la tehnologii menite să conecteze tot mai multe dispozitive și servicii.

Rhea Mogul, CNN: „Această bibliotecă găzduiește peste 110.000 de volume, publicate în mai bine de 20 de limbi. Unele dintre cărți au o vechime de câteva sute de ani. Biblioteca se află în centrul unui campus construit pentru o nouă generație de cercetători și dezvoltatori în domeniul inteligenței artificiale. Iar acest lucru spune multe despre amploarea ambițiilor Huawei”.

În centrul acestor ambiții se află sistemul de operare dezvoltat de compania chineză și utilizat pe aproape 100 de milioane de dispozitive în toată țara. Alături de acesta, mai există și o platformă open-source pe care alte companii și dezvoltatori o pot adapta pentru propriile tehnologii. Shenzhen a devenit un teren de testare esențial pentru acest ecosistem, în efortul de a transforma orașul într-un centru major al inteligenței artificiale.

Dar e o ambiție care stârnește și îngrijorări.

Shenzhen și-a construit reputația ca unul dintre marile centre mondiale de producție a electronicelor de consum. Acum, miza este să transforme aceste dispozitive în produse inteligente, capabile să comunice între ele. Însă succesul acestei revoluții depinde, în egală măsură, de oameni și de tehnologie.

Rhea Mogul, CNN: „Așadar, chiar dacă această bibliotecă nu sugerează la prima vedere o legătură cu tehnologia și inteligența artificială, ea ne amintește că următoarea generație de tehnologii AI ar putea fi dezvoltată tocmai într-un asemenea loc, unde oamenii se întâlnesc, citesc, cercetează și fac schimb de idei”.