Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Conducerea unui muzeu din Germania a găsit o soluție ingenioasă pentru a convinge cât mai mulți oameni să calce pragul instituției de cultură.
Sursa: ProTV
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E vorba despre Muzeul de Artă din Düsseldorf, unde vizitatorii pot admira operele în timp ce trag de fiare.
Peste 70 de aparate de fitness au fost instalate printre tablouri și sculpturi: de la benzi de alergare și biciclete, până la aparate de vâslit.
Unele au fost amplasate strategic, în apropierea unor opere cu care să... rezoneze. Astfel, cei care trag la rame pot admira, în același timp, peisaje marine din secolul al XIX-lea.
Muzeul organizează și cursuri de yoga și pilates. Inițiativa marchează centenarul unei expoziții istorice dedicate sănătății și condiției fizice.
Organizatorii speră să atragă și publicul care, în mod obișnuit, nu trece pragul unui muzeu. Sportul rămâne opțional.
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