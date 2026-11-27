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Contractele futures pentru petrolul Brent au încheiat tranzacţiile la 96,57 dolari pe baril, în creştere cu 1,96 dolari. Cotaţia petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,16 dolari, respectiv 1,39%, la 84,84 dolari pe baril, în condiţiile în care piaţa americană nu a avut o cotaţie oficială de închidere joi, din cauza sărbătorii de Ziua Recunoştinţei, potrivit News.ro.

O serie de incidente produse în această săptămână au amplificat tensiunile geopolitice şi au determinat creşterea primei de risc asociate Orientului Mijlociu. Rebelii houthi, susţinuţi de Iran, au afirmat miercuri că au atacat rafinăria saudită Ras Tanura, care face parte dintr-un complex ce include şi un important terminal pentru exporturile de ţiţei ale Arabiei Saudite.

În paralel, transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost din nou perturbat, după ce fluxurile de petrol prin această rută strategică reveniseră la niveluri apropiate de cele anterioare declanşării războiului din Iran.

Două petroliere au fost cuprinse de flăcări

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat joi că două petroliere au fost cuprinse de flăcări în urma unor explozii provocate de mine marine, în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea. Potrivit acestora, una dintre nave transporta peste două milioane de barili de ţiţei.

Rory Johnston, fondatorul companiei de analiză Commodity Context, consideră că, deşi datele pentru luna octombrie vor indica probabil un uşor excedent al ofertei mondiale de petrol, perspectivele favorizează creşterea preţurilor. Analistul a invocat reducerea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz, nivelul scăzut al stocurilor şi riscurile acute care ameninţă aproximativ 15% din oferta mondială de petrol.

Atenţia investitorilor se îndreaptă acum către reuniunile ministeriale ale OPEC+, programate pentru duminică, în cadrul cărora vor fi stabilite politicile de producţie pentru 2027.

Alianţa producătorilor de petrol trebuie să îşi adapteze strategia după retragerea Emiratelor Arabe Unite, în timp ce Irakul şi Kazahstanul solicită majorarea estimărilor oficiale ale capacităţilor lor de producţie.

Stocurile americane susţin preţul petrolului

Două surse familiarizate cu discuţiile au declarat că OPEC+ ar putea menţine actualele obiective de producţie cel puţin pe parcursul primului trimestru al anului 2027.

Preţurile petrolului au fost susţinute şi de datele privind stocurile americane de ţiţei, care au crescut cu 1,1 milioane de barili, la 418,9 milioane de barili, în săptămâna încheiată la 20 noiembrie, potrivit Administraţiei americane pentru Informaţii în domeniul Energiei. Analiştii anticipaseră o creştere de 1,5 milioane de barili.

În Asia, compania thailandeză Bangchak a anunţat oprirea tuturor unităţilor de producţie ale rafinăriei Phra Khanong din Bangkok, în urma unui incendiu.

Un atac cu drone asupra rafinăriei Slavyansk ECO din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, a provocat, de asemenea, un incendiu şi pagube importante.