Acordul UE-Mercosur se semnează în Paraguay, după 25 de ani de negocieri. Împreună, reprezintă o treime din PIB-ul mondial

17-01-2026 | 10:48
mercosur
Acordul de liber schimb UE-Mercosur se semnează sâmbătă în Paraguay, după mai bine de 25 de ani de negocieri și pe fondul unor proteste în mai multe țări europene. Împreună, cele două blocuri economice reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial.

 

Cristian Anton

Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană semnează sâmbătă, în Paraguay, un tratat care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase ţări europene.

Împreună, cele două blocuri reprezintă 30 % din PIB-ul mondial şi numără peste 700 de milioane de consumatori, informează AFP.

Comisia Europeană negociază acest acord din 1999 cu membrii fondatori ai Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay). La Bruxelles, o majoritate a statelor europene a susţinut recent tratatul, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, printre care Franţa.

Semnarea acordului va avea loc la ora 12:00 ora locală (15:00 GMT) la Asuncion, capitala Paraguayului, care deţine preşedinţia rotativă a blocului sud-american din care face parte şi Bolivia.

Prin eliminarea unei mari părţi din taxele vamale, acordul favorizează exporturile europene de automobile, maşini, vinuri şi brânzeturi.

În sens invers, facilitează intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor, a zahărului, a orezului, a mierii şi a soia sud-americană, cu cote de produse scutite de taxe care alarmează sectoarele implicate.

Pentru detractorii săi, acest tratat va perturba agricultura europeană cu produse mai ieftine şi care nu respectă neapărat normele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente.

Pentru susţinătorii săi, dimpotrivă, acesta va permite relansarea unei economii europene în dificultate şi îmbunătăţirea relaţiilor diplomatice cu America Latină.

„Dincolo de aspectul economic” 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, vor participa la ceremonia de semnare la Asunción.

Preşedintele Paraguayului, Santiago Peña, şi cel al Uruguayului, Yamandu Orsi, vor fi de asemenea prezenţi. Prezenţa liderului argentinian Javier Milei nu este confirmată.

La cârma primei economii din America Latină, un gigant agricol de talie mondială, Luiz Inacio Lula da Silva a jucat un rol crucial în avansarea tratatului UE-Mercosur. Însă preşedintele brazilian nu va participa la semnare.

O sursă din cadrul preşedinţiei braziliene a explicat că, iniţial, evenimentul era prevăzut la nivel ministerial din partea latino-americană, iar preşedinţii au fost invitaţi de Paraguay „în ultimul moment”.

Von der Leyen a făcut o escală la Rio de Janeiro vineri pentru a se întâlni cu Lula înainte de a se îndrepta spre Asuncion.

Ea a salutat rolul acestuia în avansarea negocierilor şi a subliniat „puterea parteneriatului şi a deschiderii”. „Astfel creăm o prosperitate reală”, a adăugat ea.

Acest acord este „foarte bun, mai ales pentru lumea democratică şi pentru multilateralism”, a spus Lula, subliniind că parteneriatul cu UE depăşeşte „dimensiunea economică”.

„Uniunea Europeană şi Mercosur împărtăşesc valori precum respectul pentru democraţie, statul de drept şi drepturile omului”, a insistat el.

Semnarea tratatului are loc într-o lume foarte incertă, zguduită de protecţionismul şi tarifele vamale impuse de Donald Trump.

Preşedintele american a ameninţat vineri că va aplica taxe suplimentare ţărilor care nu vor susţine planul său de achiziţionare a Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, ţară membră a NATO.

Semnarea acordului are loc într-un moment în care America de Sud încearcă să evalueze efectele capturării, pe 3 ianuarie, a preşedintelui venezuelean destituit Nicolas Maduro, în cadrul unei operaţiuni militare americane spectaculoase. Maduro este acum deţinut în Statele Unite.

Împreună cu Mercosur, cele două blocuri transmit „un mesaj foarte puternic într-un moment în care dreptul internaţional este ameninţat, în care ţări precum China practică o concurenţă neloială în comerţul internaţional, în care ţări precum Statele Unite îşi majorează taxele vamale”, a declarat Antonio Costa la Rio.

Contestare 

Acordul se confruntă, de asemenea, cu rezistenţa fermierilor şi crescătorilor de animale din anumite ţări europene, care s-au mobilizat în manifestaţii puternice împotriva semnării acestuia, în Franţa, Polonia, Irlanda sau Belgia.

Pentru a calma furia sectorului, Comisia Europeană a elaborat o serie de clauze şi concesii în ultimele luni, inclusiv garanţii consolidate pentru produsele cele mai sensibile.

O mare adunare de agricultori este prevăzută în faţa sediului Parlamentului European din Strasbourg pe 20 ianuarie.

Unii din America de Sud sunt, de asemenea, sceptici cu privire la efectele tratatului. În Argentina, impactul asupra industriei auto ar putea duce la pierderea a 200 000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor, afirmă Luciana Ghiotto, doctor în ştiinţe sociale la Universitatea din Buenos Aires.

Costul vieții este scăzut în România față de UE, însă veniturile rămân printre cele mai mici

