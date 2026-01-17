Rihanna, apariție elegantă pe străzile din New York, după lansarea albumului lui A$AP Rocky. FOTO
Rihanna a fost surprinsă vineri seară (16 ianuarie) părăsind hotelul Four Seasons din Manhattan, New York.
A ales o apariție discretă, dar a arătat în continuare elegant și șic, purtând un palton supradimensionat gri peste un top negru cu guler și șnur în partea superioară, asortat cu pantaloni negri, potrivit JustJared.
Rihanna și-a completat ținuta cu pantofi albi cu vârf ascuțit, o geantă mică neagră și un colier masiv auriu.
Joi seară, interpreta piesei „We Found Love” a fost văzută la petrecerea de lansare a albumului partenerului său, A$AP Rocky.
De asemenea, Rihanna a făcut recent un comentariu glumeț la un reel de pe Instagram, care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă artista ar putea avea încă un copil.