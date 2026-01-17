Rihanna, apariție elegantă pe străzile din New York, după lansarea albumului lui A$AP Rocky. FOTO

17-01-2026 | 11:41
Rihanna și A$AP Rocky
Getty

Rihanna a fost surprinsă vineri seară (16 ianuarie) părăsind hotelul Four Seasons din Manhattan, New York.

Ioana Andreescu

A ales o apariție discretă, dar a arătat în continuare elegant și șic, purtând un palton supradimensionat gri peste un top negru cu guler și șnur în partea superioară, asortat cu pantaloni negri, potrivit JustJared.

Rihanna și-a completat ținuta cu pantofi albi cu vârf ascuțit, o geantă mică neagră și un colier masiv auriu.

Joi seară, interpreta piesei „We Found Love” a fost văzută la petrecerea de lansare a albumului partenerului său, A$AP Rocky.

De asemenea, Rihanna a făcut recent un comentariu glumeț la un reel de pe Instagram, care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă artista ar putea avea încă un copil.

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Justjared.com

