Guvernul Bolojan își explică votul pentru Acordul UE–Mercosur. Când se poate activa clauza de salvgardare

Guvernul a prezentat, marţi, poziţia Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE-Mercosur că negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare in cazul unei variaţii de 5% a preţurilor şi volumelor produselor agricole importate şi un control mai riguros privind reapectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur.

MAE mai arată că procesul are două componente de aprobare, prima la nivel European, urmată de o etapă la nivel naţional iar etapa finală a procesului decizional la nivelul UE o reprezintă votul Parlamentului European. De asemenea, etapa finală a procesului decizional naţional va fi adoptarea de Parlament a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu (foto articol), a prezentat marţi, la solicitarea presei, privinta pozitia comunicată de MAE în privinţa votului României pe Acordul Mercosur.

”Conform HG 34 / 2017 privind gestionarea afacerilor europene si a participarii României la deciziile UE instructiunile pentru reuniunile Coreper (la nivel de ambasadori) sunt transmise de catre MAE pe baza elementelor de pozitie trimise de institutia cu atributii in domeniul respectiv (în acest caz decizia Consiliului UE este atributul consiliilor de miniştri ai economiei)”, se arată în precizarea MAE.

Ministerul de Externe arată că ”negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare in cazul unei variaţii de 5% a preţurilor şi volumelor produselor agricole importate şi un control mai riguros privind reapectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur conforme cu votul reprezentanţilor partidelor din coaliţia de guvernare în Parlamentul European”.

De asemenea Acordul nu prevede o liberalizare totală a comerţului cu produse agricole ci doar in limite cantitative ferme privind importurile produselor sensibile din agricultură la doar 1-1,5% din totalul importurilor, precum si standardele UE sa fie aplicate si produselor importate, se mai arată în precizarea MAE.

MAE mai spune că procesul are două componente de aprobare, prima la nivel European urmată de o etapă la nivel naţional iar etapa finală a procesului decizional la nivelul UE privind exprimarea consimţământului ca Uniunea Europeană să devină parte la acest acord o reprezintă votul Parlamentului European.

”Memorandumul la care se face referire în spaţiul public este necesar pentru etapa ulterioară a procesului. Conform legislaţiei privind aprobarea semnării în numele României a tratatelor internationale (in acest caz acordul UE - Mercosur) memorandumul trebuie să parcură procedura internă de avizare şi aprobare, anterior semnării în numele României a Acordului. Etapa finală a procesului decizional naţional va fi adoptarea de Parlamentul României a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur”, mai spune Ministerul de Externe.

Uniunea Europeană şi Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial mult aşteptat, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmând să se deplaseze în Paraguay la 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, relatează Politico.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a confirmat planurile de călătorie ale lui Von der Leyen. Ea va fi însoţită de preşedintele Consiliului European, António Costa, a confirmat cabinetul acestuia.

PSD a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

PSD a solicitat prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu acest acord şi a anunţat ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea lui, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.

