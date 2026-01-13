Camera de Comerţ şi Industrie a României anunță că sprijină controversatul acord comercial MERCOSUR

Stiri Economice
13-01-2026 | 16:20
Camera de Comert Bucuresti

Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a anunțat că a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur.

autor
Cristian Matei

CCIR precizează că susţine, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, CCIR subliniază faptul că acordul UE-Mercosur nu se referă doar la agricultură, ci prevede liberul schimb şi eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, creând o piaţă nouă pentru produsele europene şi româneşti.

"Ceea ce este esenţial pentru economia României este că acest acord facilitează semnificativ intrarea pe piaţa Mercosur a automobilelor şi pieselor de schimb, a produselor chimice şi farmaceutice, precum şi a utilajelor industriale", se arată în comunicat.

CCIR consideră că acest acord trebuie tratat cu obiectivitate şi pragmatism, având în vedere structura economiei naţionale.

Citește și
Ilie Bolojan
Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?

Conform sursei citate, în România, industria generează în continuare circa 30% din Produsul Intern Brut, iar ţara noastră produce ansamble şi subansamble pentru o multitudine de mărci şi branduri auto din Europa de Vest, precum şi componente esenţiale în domeniul white goods (electrocasnice), energetic şi farmaceutic.

"Sectorul auto din România creează peste două sute de mii de locuri de muncă, la care se adaugă alte câteva zeci de mii din industriile conexe, care produc echipamente şi componente non-auto. Economia românească este o economie de subcontractori, iar întreaga industrie este conectată la ţările super-industrializate din Europa de Vest. Atunci când economia Germaniei creşte cu 1%, România creşte cu 4%. Această corelaţie nu este întâmplătoare, 24% din comerţul exterior al României se desfăşoară cu Germania.

În mod obiectiv, sectorul agricol din România reprezintă 4,5% din PIB, în timp ce la nivelul UE acest domeniu reprezintă între 1% şi 1,5%. Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei. Trebuie să devenim performanţi, în special pe piaţa internă, iar organele statului responsabile cu controlul calităţii trebuie să-şi îndeplinească datoria faţă de consumatorii români", a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban, citat în comunicat.

În acest context, CCIR consideră că Acordul UE-Mercosur reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea poziţiei României ca hub industrial regional şi pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti.

Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

Sursa: Agerpres

Etichete: acord, camera de comert,

Dată publicare: 13-01-2026 16:20

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Guvernul Bolojan își explică votul pentru Acordul UE–Mercosur. Când se poate activa clauza de salvgardare
Stiri Politice
Guvernul Bolojan își explică votul pentru Acordul UE–Mercosur. Când se poate activa clauza de salvgardare

Guvernul a prezentat marți poziția Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE–Mercosur, precizând că negocierile au vizat atât componenta comercială, cât și dialogul politic.

Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?
Stiri Politice
Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?

Reprezentanții PSD au lansat, marți, un nou atac la adresa USR, pe tema acordului comercial MERCOSUR. După europarlamentarul Gabriela Firea și secretarul general al Guvernului Ștefan Oprea, de această dată a fost rândul lui Daniel Zamfir.  

Industria agricolă din România critică acordul UE–Mercosur: A fost negociat pentru o Europă care nu mai există
Stiri actuale
Industria agricolă din România critică acordul UE–Mercosur: A fost negociat pentru o Europă care nu mai există

Negocierile pentru acordul UE-Mercosur au început în 1999, într-un moment de maxim optimism european, iar în ultimii 15 ani, poziţia de negociere a Uniunii Europene a slăbit constant, spune Horia Cardoş, fondator si CEO al grupului Agroland.

Secretarul general al Guvernului: ”Îmi exprim îngrijorarea cu privire la acordul comercial cu Mercosur. Ce e de făcut?”
Stiri Politice
Secretarul general al Guvernului: ”Îmi exprim îngrijorarea cu privire la acordul comercial cu Mercosur. Ce e de făcut?”

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), susține că este ”îngrijorat” cu privire la Acordul Comercial UE - Mercosur, deoarece, în opinia sa, România va obține în urma semnării acestui acord ”doar cu amenițarile asupra fermierilor”.

Recomandări
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Interviurile Stirileprotv.ro
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului
Stiri Politice
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Ianuarie 2026

49:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59