Camera de Comerţ şi Industrie a României anunță că sprijină controversatul acord comercial MERCOSUR

Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a anunțat că a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur.

CCIR precizează că susţine, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, CCIR subliniază faptul că acordul UE-Mercosur nu se referă doar la agricultură, ci prevede liberul schimb şi eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, creând o piaţă nouă pentru produsele europene şi româneşti.

"Ceea ce este esenţial pentru economia României este că acest acord facilitează semnificativ intrarea pe piaţa Mercosur a automobilelor şi pieselor de schimb, a produselor chimice şi farmaceutice, precum şi a utilajelor industriale", se arată în comunicat.

CCIR consideră că acest acord trebuie tratat cu obiectivitate şi pragmatism, având în vedere structura economiei naţionale.

Conform sursei citate, în România, industria generează în continuare circa 30% din Produsul Intern Brut, iar ţara noastră produce ansamble şi subansamble pentru o multitudine de mărci şi branduri auto din Europa de Vest, precum şi componente esenţiale în domeniul white goods (electrocasnice), energetic şi farmaceutic.

"Sectorul auto din România creează peste două sute de mii de locuri de muncă, la care se adaugă alte câteva zeci de mii din industriile conexe, care produc echipamente şi componente non-auto. Economia românească este o economie de subcontractori, iar întreaga industrie este conectată la ţările super-industrializate din Europa de Vest. Atunci când economia Germaniei creşte cu 1%, România creşte cu 4%. Această corelaţie nu este întâmplătoare, 24% din comerţul exterior al României se desfăşoară cu Germania.

În mod obiectiv, sectorul agricol din România reprezintă 4,5% din PIB, în timp ce la nivelul UE acest domeniu reprezintă între 1% şi 1,5%. Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei. Trebuie să devenim performanţi, în special pe piaţa internă, iar organele statului responsabile cu controlul calităţii trebuie să-şi îndeplinească datoria faţă de consumatorii români", a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban, citat în comunicat.

În acest context, CCIR consideră că Acordul UE-Mercosur reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea poziţiei României ca hub industrial regional şi pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti.

