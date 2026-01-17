André Ventura, favorit surpriză în primul tur al alegerilor în Portugalia. Candidatul extremei drepte conduce sondajele

17-01-2026 | 12:10
candidatul extremei drepte, André Ventura
Getty

Campania pentru primul tur al prezidențialelor din Portugalia s-a încheiat, cu candidatul extremei drepte, André Ventura, văzut drept favorit pentru duminică. Situație fără precedent, deși șansele lui de a câștiga turul doi rămân reduse.

Mihaela Ivăncică

Diverse sondaje îl plasează pe președintele Partidului Chega („Destul”), André Ventura, în frunte în primul tur, însă există divergențe privind cine i-ar putea fi adversar în turul doi, programat pe 8 februarie, care ar urma să decidă succesorul președintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa, notează AFP.

Un tur doi aproape cert – o premieră din 1986

Ipoteza unui tur doi pare aproape certă – o premieră din 1986 –, însă sondajele diferă: unele anticipează un duel între Ventura și socialistul Antonio José Seguro, altele între Ventura și Luis Marques Mendes, candidatul susținut de guvernul de dreapta condus de premierul Luis Montenegro.

Din cei 11 candidați – un număr record – doi mai par a avea șanse reale să ajungă în turul doi: amiralul retras Henrique Gouveia e Melo, cunoscut pentru rolul său în campania de vaccinare anti-COVID, și eurodeputatul liberal Joao Cotrim Figueiredo.

Indiferent de adversarul său, Ventura, care s-a autoproclamat „candidatul poporului”, ar înregistra o nouă etapă importantă în ascensiunea sa fulgerătoare, după ce a fondat Chega în 2019.

Foarte centrat pe personalitatea liderului său, Partidul Chega a obținut 22,8% din voturi și 60 de deputați la alegerile legislative din mai, depășind Partidul Socialist și devenind principalul partid de opoziție.

Ventura, care își afișează clar ambiția de a conduce Portugalia – o prerogativă a Guvernului, nu a președintelui, care nu are puteri executive –, și-a lansat candidatura pentru a contracara amenințarea reprezentată de amiralul Gouveia e Melo.

Henrique Gouveia e Melo a fost favorit în sondaje, după ce și-a construit propria campanie bazată pe critici dure la adresa partidelor politice tradiționale.

Posibilă surpriză pentru Ventura

„André Ventura a candidat pentru a-și păstra electoratul. Ar putea avea surpriza să-l mărească”, comentează pentru AFP politologul Antonio Costa Pinto de la Institutul de Științe Sociale al Universității din Lisabona.

Astfel, Portugalia ar putea înregistra o întorsătură similară alegerilor prezidențiale franceze din 2002, când Jean-Marie Le Pen a ajuns în turul doi.

„Însă nu este atât de șocant, pentru că ne aflăm pe valul care poartă extrema dreaptă în întreaga lume”, comentează analistul.

„Sunt foarte încrezător că vom obține un rezultat bun (...). Și chiar dacă nu câștigăm, această campanie a îmbogățit partidul și îi permite să crească și mai mult”, declară AFP José Teixeira, fost funcționar de 70 de ani și unul dintre susținătorii lui Ventura, care au înfruntat ploaia pentru a-l sprijini la o acțiune de campanie în centrul Lisabonei.

O consolidare a extremei drepte în Portugalia ar complica și mai mult situația Guvernului minoritar condus de Luis Montenegro, care are nevoie de sprijinul lui Chega pentru a adopta o parte din programul său.

„Alegerile sunt deschise”, a subliniat premierul, implicat personal în campania lui Luis Marques Mendes, fost ministru și fost lider al partidului său, pe care l-a elogiat constant pentru experiența și moderația sa.

Candidatul dreptei tradiționale pierde teren

Însă candidatul dreptei tradiționale este devansat în sondaje de Antonio José Seguro, socialist de centru, care susține că reprezintă „singura candidatură capabilă să învingă extremismul” lui Ventura.

Mult timp considerat favorit, amiralul Henrique Gouveia e Melo a pierdut teren după o prestație slabă în dezbaterile televizate și dificultățile unei campanii desfășurate fără sprijinul unui partid.

Liberalul Joao Cotrim Figueiredo a condus, în schimb, o campanie apreciată de observatori, însă elanul său a fost afectat de un scandal provocat de acuzațiile de hărțuire aduse de o fostă colaboratoare.

Puterea președintelui portughez rămâne în mare parte simbolică, dar acesta poate juca un rol de arbitru în situații de criză și are dreptul de a dizolva Parlamentul și de a convoca alegeri legislative.

Dată publicare: 17-01-2026 12:01

