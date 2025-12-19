Ce este Mercosur, cu care UE negociază de un sfert de secol un mega-acord economic

Semnarea acordului de liber schimb între țările Mercosur din America de Sud și Uniunea Europeană, amânată până în ianuarie de Comisia Europeană din cauza opoziției Franței și Italiei, se negociază de un sfert de secol.

Comisia Europeană a amânat pentru luna ianuarie semnarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și uriașa piață sud-americană Mercosur, după ce la reuniunea de joi, de la Bruxelles, nu s-a reușit depășirea opoziției exprimate de Franța și Italia.

Întâlnirea a fost marcată de proteste violente de stradă – inițial, din partea fermierilor nemulțumiți de reducerea finanțărilor din noua Politica Agricolă Comună (PAC) a UE, taxa pentru emisiile de carbon și acordul economic de liber schimb dintre UE și Mercosur. Ulterior, s-a constatat că violențele erau comise și de persoane mascate, fără nicio legătură cu agricultorii europeni.

Acordul de liber schimb cu cele cinci țări din Mercosur ar elimina treptat taxele vamale pentru aproape toate bunurile comercializate între cele două blocuri, în următorii 15 ani.

Dar protestatarii se tem că un astfel de acord va da o lovitură grea agricultuii de pe continent. Iar importurile ieftine le vor submina mijloacele de trai.

Protestatari spun că măsurile de protecție propuse nu sunt de ajuns, în situatia în care nu vor fi condiții de concurență echitabile între fermierii din Uniunea Europeană și cei din America de Sud.

Acord negociat de 25 de ani

Acordul dintre UE și Mercosur se negociază de nu mai puțin de 25 de ani, potrivit istoricului prezentat de Consiliul European. În cifre, schimburile economice dintre UE și blocul sud-american Mercosur sunt spectaculoase.

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mercosur leagă peste 700 de milioane de consumatori din Europa și America de Sud.

Consiliul European

Mercosur este piața comună sudică – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur.

Împreună, țările Mercosur formează a șasea economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.

Comerțul cu bunuri

UE este al doilea partener al Mercosur în comerțul cu bunuri, reprezentând aproape 17% din comerțul total al Mercosur în 2024. Mercosur este al zecelea partener ca mărime al UE în comerțul cu bunuri.

Consiliul European

În 2024, valoarea schimburilor comerciale ale UE cu Mercosur a fost de peste 111 miliarde EUR: Exporturile au ajuns la 55,2 miliarde EUR, iar importurile au ajuns la 56 de miliarde EUR. Peste 80% din fluxul comercial a fost între UE și Brazilia.

Consiliul European

Între 2014 și 2024, comerțul cu bunuri UE-Mercosur a crescut cu peste 36%: importurile au crescut cu peste 50%, în timp ce exporturile au crescut cu 25%.

Comerțul cu servicii

În 2023 (cel mai recent an pentru care există date disponibile), comerțul cu servicii între UE și Mercosur a fost în valoare de peste 42 de miliarde EUR.

Consiliul European

UE a exportat servicii în valoare de peste 29 de miliarde EUR către Mercosur, în timp ce Mercosur a exportat servicii în valoare de aproximativ 13,4 miliarde EUR către UE.

Acordul comercial UE-Mercosur

În decembrie 2024, UE a ajuns la un acord politic cu cei patru membri fondatori ai Mercosur: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În septembrie 2025, Comisia Europeană a adoptat propuneri de decizii ale Consiliului privind semnarea și încheierea a două instrumente juridice paralele: Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și Acordul comercial interimar. Acordul comercial interimar va expira atunci când APEM va fi pe deplin ratificat de statele membre și va intra în vigoare.

Investițiile străine directe

UE este cel mai mare investitor în țările Mercosur, cu un stoc de investiții de aproximativ 390 de miliarde EUR în 2023. Cu toate acestea, atât exportatorii, cât și potențialii investitori se confruntă cu obstacole pe piețele Mercosur.

Unul dintre obiectivele acordului UE-Mercosur este de a crea norme mai stabile și mai previzibile pentru comerț și investiții, prin norme mai bune și mai stricte, de exemplu în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv al indicațiilor geografice), al standardelor de siguranță alimentară, al concurenței și al bunelor practici de reglementare.

România este de acord cu semnarea acordului dintre UE și Mercosur

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.

”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor. Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Asta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur.

Preşedintele a menţionat că ”este un acord care se negociază de multă vreme şi care este detaliat pe multe capitole, pe multe produse”.

”Acordul are inclusiv nişte clauze care spun că, în situaţia ipotetică în care o anumită marfă invadează şi depăşeşte un anumit procent pe piaţa europeană, se aplică nişte cauze care protejează economia europeană”, a explicat Nicuşor Dan.

