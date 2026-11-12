Comisia Europeană consultă industria cu privire la mai multe propuneri de amânare a taxei de 10%, care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027 majorității vehiculelor electrice care nu îndeplinesc cerințele privind proveniența componentelor. Marea Britanie susține această măsură, potrivit Financial Times.

Acordul post-Brexit, intrat în vigoare în 2021, a fost conceput pentru a încuraja dezvoltarea unui lanț european de aprovizionare cu baterii, prin înăsprirea treptată a cerințelor privind proporția componentelor fabricate în UE sau în Marea Britanie.

Producția de substanțe chimice și baterii nu a crescut însă atât de repede pe cât se estima, iar numeroase modele continuă să utilizeze baterii și materiale fabricate în Asia.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care reprezintă producătorii auto din UE, estimează că aproximativ 82% dintre cele 520.000 de mașini electrice și autoutilitare care ar urma să fie vândute în 2027, în valoare totală de aproximativ 17,9 miliarde de euro, ar fi afectate de tarife.

Producătorii auto cer amânarea regulilor până în 2030

Organizația a cerut amânarea până în 2030 a cerinței privind asamblarea pachetelor de baterii și până în 2032 a obligației de a utiliza materiale active pentru catod fabricate în Europa.

Membrii ACEA se tem că tarifele suplimentare le-ar putea reduce vânzările pe piața britanică, în timp ce producătorii chinezi își extind cota de piață.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au amânat deja, din 2024 până în 2027, aplicarea regulilor mai stricte privind originea componentelor. La momentul respectiv, cele două părți au adoptat un act juridic care prevedea că această amânare nu va fi repetată.

Deși o nouă întârziere ar fi binevenită pentru producătorii auto, industria chimică europeană se opune măsurii, argumentând că aceasta ar reduce cererea pentru produsele sale. Companiile din acest sector au investit milioane de euro în fabricarea materialelor active pentru catod, componente esențiale ale bateriilor mașinilor electrice.

Propunerile Comisiei Europene, care ar putea suferi modificări, prevăd o amânare mai scurtă decât cea solicitată de ACEA, pentru a proteja cererea de baterii fabricate în Europa.

Printre variantele analizate se numără amânarea cu un an a aplicării regulilor sau acordarea unei perioade de doi ani în care producătorii să poată compensa bateriile neconforme utilizate la mașinile exportate cu bateriile conforme montate pe modelele vândute pe piața internă.

Un reprezentant al industriei a descris propunerile drept neobișnuite, dar posibil de aplicat, precizând că producătorii analizează modul în care acestea s-ar putea integra în activitatea lor.

Negocierile dintre UE și Marea Britanie ar putea începe după summitul din 20 noiembrie

Doi oficiali britanici au declarat că se așteaptă ca negocierile serioase privind amânarea regulilor să înceapă după summitul dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, programat pentru 20 noiembrie.

Un raport publicat luna aceasta pentru Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile din Marea Britanie (SMMT) arată că, în ciuda investițiilor estimate la 72 de miliarde de euro în fabrici de baterii și vehicule electrice începând din 2017, industria britanică importă în continuare aproximativ două treimi din bateriile litiu-ion pe care le utilizează. Capacitatea de producție internă a Marii Britanii este și mai redusă.

Mike Hawes, directorul executiv al SMMT, a declarat că schimburile comerciale anuale din industria auto dintre UE și Marea Britanie valorează 80 de miliarde de euro și susțin milioane de locuri de muncă. El a cerut o soluție pragmatică pentru regulile de origine care urmează să intre în vigoare în 2027 și consolidarea lanțurilor comune de aprovizionare.

Raportul, realizat de LSE Consulting, recomandă alinierea politicilor celor două piețe, având în vedere interdependența economică dintre ele.

Uniunea Europeană reprezintă 60% din exporturile de vehicule ale Marii Britanii, în timp ce 30% din exporturile europene de automobile ajung pe piața britanică. Regatul Unit este, totodată, cea mai mare piață de desfacere pentru mașinile electrice fabricate în UE.