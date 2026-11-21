Un oficial militar britanic de rang înalt a avertizat că aceste state trebuie să suporte consecințe pentru atacurile informatice lansate constant împotriva Regatului Unit, potrivit The Sun.

Generalul Sir Rob Magowan, șeful forțelor britanice pentru operațiuni cibernetice și speciale, a declarat că cele patru țări reprezintă o amenințare la adresa modului de viață al britanicilor și desfășoară operațiuni în spațiul cibernetic.

„Trebuie să înțeleagă foarte clar că vor exista consecințe pentru operațiunile pe care le desfășoară în spațiul cibernetic. Acesta este rolul forțelor noastre cibernetice”, a spus el într-un interviu pentru Sky News.

Întrebat dacă Forța Națională Cibernetică a Marii Britanii desfășoară operațiuni ofensive împotriva statelor considerate adversare, generalul a răspuns fără ezitare: „Absolut”.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care regele Charles al III-lea a inaugurat sediul Forței Naționale Cibernetice, la Samlesbury, în comitatul Lancashire.

Generalul Magowan a subliniat că posibilitatea de a lansa atacuri cibernetice oferă Marii Britanii mai multe opțiuni de acțiune împotriva adversarilor, în actualul context de securitate.

Avertismentul vine la câteva zile după ce Lordul Mark Sedwill, fost consilier pentru securitate națională al Marii Britanii, a susținut că Regatul Unit și aliații săi trebuie să determine Rusia să se simtă amenințată.

Sedwill a afirmat că Marea Britanie este atacată zilnic și că se află deja „în conflict cu Rusia”. El a susținut că, uneori, cea mai eficientă formă de apărare este trecerea la ofensivă și obligarea adversarului să se confrunte cu o dilemă.