Premierul britanic a anunțat o „nouă eră” a cooperării dintre cele două părți, scrie The Guardian.

În cadrul unui summit important desfășurat vineri la Bruxelles, Uniunea Europeană și Regatul Unit au anunțat trei acorduri, care vizează comerțul cu produse alimentare și băuturi, comercializarea certificatelor de emisii și un program de mobilitate pentru tineri.

Acesta din urmă va permite unui număr de 100.000 de tineri britanici să locuiască, să muncească, să studieze și să călătorească în Uniunea Europeană. Tinerii europeni vor beneficia de drepturi similare în Regatul Unit.

Totuși, cele trei acorduri ar putea fi blocate peste șase luni, după ce UE a amenințat că nu le va pune în aplicare dacă Londra nu le permite studenților europeni să plătească aceleași taxe universitare ca studenții britanici.

Burnham a respins sugestiile potrivit cărora ar exista neclarități privind intrarea în vigoare a acordurilor.

„Acordul este încheiat. Este scris negru pe alb, chiar în fața voastră”, a declarat el, adăugând că legislația necesară va fi prezentată Parlamentului săptămâna viitoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să minimizeze divergențele, afirmând că este „încrezătoare că vom găsi o soluție”.

Burnham: „Este o zi bună pentru Marea Britanie și pentru Europa”

Salutând acordul pe care l-a descris drept „istoric”, Burnham a declarat:

„Este o zi bună pentru Marea Britanie și este o zi bună pentru Europa.”

Premierul britanic a susținut că înțelegerile răspund „celor mai mari provocări ale vremurilor noastre și celor mai mari îngrijorări ale oamenilor”, menționând costul vieții, lipsa creșterii economice, imigrația ilegală și dificultățile cu care se confruntă tinerii.

Șeful guvernului de la Londra a declarat că intenționează să exploreze, împreună cu Uniunea Europeană, posibilitățile de dezvoltare a relațiilor viitoare, subliniind însă că nu va avansa mai repede decât permite opinia publică.

În discuțiile cu jurnaliștii, Burnham a precizat că, în actuala legislatură, nu vor fi adoptate măsuri care să depășească semnificativ cadrul acestor acorduri.

Procesul de consultare și explorare a unor noi opțiuni, pe care l-a numit „brainstorming”, presupune, potrivit premierului, „doar analizarea opțiunilor într-o lume nouă și o discuție deschisă despre ceea ce ar putea reprezenta acestea”.

„Acest proces va servi drept bază de informare pentru viitorul Parlament”, a adăugat el.

Acordurile ar putea aduce 17 miliarde de lire sterline economiei britanice

Burnham și-a provocat adversarii politici, în special pe Nigel Farage, care se afla vineri la Bruxelles pentru a susține o conferință de presă ca reacție la summit, să explice de ce s-ar opune unor acorduri care, potrivit premierului, ar stimula creșterea economică și ar reduce prețurile alimentelor și energiei electrice.

„De ce ar întoarce cineva spatele acestor beneficii?”, a întrebat Burnham.

Premierul a afirmat că acordurile, ale căror negocieri au fost inițiate de Keir Starmer, ar urma să contribuie cu 0,5% la PIB-ul britanic, ceea ce ar însemna un impuls de 17 miliarde de lire sterline pentru economia Regatului Unit.

Nigel Farage l-a acuzat pe Burnham de naivitate, susținând că Uniunea Europeană „a profitat de acest moment pentru a exercita presiuni asupra premierului britanic în privința reducerii taxelor universitare pentru sute de mii de studenți din UE”.

Uniunea Europeană condiționează acordurile de taxele universitare

Liderii europeni au încercat să reducă importanța divergențelor privind taxele de școlarizare.

„Ne îndreptăm în aceeași direcție și asta este ceea ce contează”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, referindu-se la relația dintre UE și Regatul Unit.

El a descris Marea Britanie drept „cel mai apropiat vecin al nostru, un aliat de încredere și un partener natural”.

La rândul său, Ursula von der Leyen a afirmat că Regatul Unit trebuie să decidă în ce direcție dorește să evolueze relația cu Uniunea Europeană.

„Salutăm acest proces de reflecție, așa că puteți conta pe noi”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Cu toate acestea, un semn al tensiunilor din negocieri a apărut după ce UE a convenit asupra unei declarații potrivit căreia cele trei acorduri nu vor intra în vigoare fără garantarea unui tratament egal pentru studenții europeni în ceea ce privește taxele universitare din Regatul Unit.

„Consiliul [UE] și Comisia [Europeană] consideră că acest acord trebuie să prevadă un tratament egal cu cel aplicat cetățenilor naționali în ceea ce privește taxele de școlarizare pentru toți studenții”, se arată într-o declarație confidențială consultată de The Guardian.

Documentul precizează că Uniunea Europeană nu va adopta cele trei acorduri înainte de „finalizarea negocierilor [...] care să asigure un tratament egal în privința taxelor universitare”.