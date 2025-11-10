A plătit îndurerat chiria casei unde i-a fost omorâtă soția, ca să protejeze locul crimei. După 26 de ani, ucigașa s-a predat

10-11-2025 | 09:01
Un soț îndurerat din Japonia a continuat să plătească chiria casei unde i-a fost omorâtă soția în 1999, doar pentru a proteja locul crimei, în speranța că oamenii legii îl vor prinde pe criminal. După 26 de ani, ucigașa s-a predat.

 

Cristian Anton

Un soț îndurerat din Japonia a continuat să plătească chiria casei în care, în anul 1999, i-a fost omorâtă soția, doar pentru a proteja locul crimei, păstrând mereu speranța că polițiștii îl vor prinde pe ucigaș. După 26 de ani, autorul crimei s-a predat: era o colegă de liceu a bărbatului, îndrăgostită de el.

După uciderea lui Namiko Takaba în 1999, soțul ei s-a mutat, dar a continuat să plătească chirie pentru apartamentul lor din Nagoya pentru a păstra intact locul crimei pentru anchetatori, scrie Japan Forward. Nu a șters nici măcar petele de sânge. A cheltuit în tot acest timp 145.000 de dolari pe chiria unei ”case bântuite”, se arată și în South China Morning Post (SCMP).

În noiembrie 1999, în orașul Nagoya, o gospodină în vârstă de 32 de ani a fost înjunghiată brutal și omorâtă în fața copilului ei de 2 ani.

Victima, Namiko Takaba, a fost atacată în apartamentul ei cu un cuțit, suferind multiple răni la gât care au cauzat pierderi fatale de sânge. Soțul ei, Satoru Takaba, a confirmat ulterior că nu lipsea niciun cuțit din casa lor, sugerând astfel că crima a fost premeditată.

Cazul a stârnit o mobilizare uriașă din partea autorităților japoneze: peste 100.000 de ofițeri de poliție au participat la anchetă, iar 5.000 de persoane au fost interogate, fără niciun rezultat.

Peste 5.000 de suspecți, printre care și criminala. Prinsă după probele ADN, la redeschiderea cazului

Încă de la început, poliția a suspectat că făptașul ar putea fi o femeie, pe baza petelor de sânge și a amprentelor găsite la fața locului. Singurele indicii descoperite de anchetatori au fost că suspectul era o femeie cu grupa sanguină B, avea aproximativ 1,6 m înălțime și purta pantofi lungi de 24 cm.

După crimă, Satoru Takaba s-a mutat din apartament, dar a continuat să plătească chirie, păstrând camera și probele de la locul crimei intacte pentru anchetă. De-a lungul anilor, în ciuda multiplelor piste, cazul a rămas nerezolvat.

Speranțele sale s-au împlinit în sfârșit când suspecta s-a predat poliției din Nagoya. Era chiar colega de clasă a bărbatului la liceu și era îndrăgostită de el.

Kumiko Yasufuku, acum în vârstă de 69 de ani, era colegă de liceu cu Satoru Takaba și fusese în același club școlar, dar se pare că nu o cunoștea personal pe Namiko. Motivul atacului rămâne necunoscut.

În 2024, poliția a redeschis ancheta, reducând numărul suspecților de la peste 5.000 de persoane, la doar câteva sute, solicitând și probe de ADN. Kumiko Yasufuku s-a numărat printre suspecții identificați. Din august 2025, ea fusese interogată de mai multe ori de către anchetatori, dar inițial a refuzat să-și furnizeze ADN-ul.

S-a predat după 26 de ani pentru că nu a mai suportat vinovăția

În cele din urmă, pe 30 octombrie 2025, Yasufuku și-a prezentat probele ADN, iar a doua zi s-a prezentat voluntar la secția de poliție. Autoritățile au confirmat că ADN-ul ei se potrivea cu petele de sânge de la fața locului, ceea ce a dus la arestarea femeii. Ea a recunoscut acuzațiile.

Pe 3 noiembrie, Yasufuku le-ar fi spus anchetatorilor: „Pe măsură ce se apropia comemorarea incidentului, am devenit tulburată și deprimată. Nu voiam să-mi deranjez familia sau să fiu luată de poliție”.

De asemenea, ea a spus că, în cei 26 de ani de la crimă, a trăit în anxietate constantă și a evitat să citească articolele despre omorul pe care l-a comis.

Cazul subliniază importanța critică a conservării probelor fizice. Chiar și atunci când un suspect mărturisește, un caz nu poate continua decât dacă probele, cum ar fi petele de sânge, sunt colectate și păstrate în mod corespunzător. Evoluțiile recente evidențiază modul în care probele vechi de decenii pot rămâne cruciale pentru rezolvarea cazurilor nerezolvate.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 10-11-2025 09:01

