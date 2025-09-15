ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități, Tyler Robinson, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, relatează AFP.

După această dramă care a șocat America și a evidențiat diviziunile politice, petrecută pe 10 septembrie în campusul unei universități din Utah, poliția a colectat numeroase probe, printre care o șurubelniță găsită pe acoperișul clădirii unde se afla trăgătorul.

Un prosop „înfășurat” în jurul puștii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la fața locului, a declarat luni la Fox News șeful FBI.

„Pot anunța astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei de foc și ADN-ul de pe șurubelniță corespund suspectului aflat în prezent în arest”, a declarat Kash Patel.

Criticat pentru declarațiile sale neprofesioniste de la începutul cazului, șeful FBI a menționat și un mesaj care ar fi fost lăsat de suspect înainte de a trece la acțiune.

„Suspectul a scris, în esență, «am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face»”, a spus Patel, adăugând că FBI are „dovezi” ale existenței acestui bilet, care ar fi fost distrus între timp.

Autoritățile spun că Robinson a sărit de pe un acoperiș înainte de a fugi din campusul Universității Utah Valley la câteva momente după împușcături.

Acesta a fugit apoi printr-o pădure într-un cartier din apropiere, lăsând arma de foc înfășurată într-un prosop în pădure.

Deși suspectul, identificat ca Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, avea „o ideologie de stânga”, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost avansat niciun motiv precis pentru această crimă.

Când va fi pus sub acuzare Tyler Robinson

Presupusul criminal, un elev strălucit la liceu, crescut în credința mormonă de părinți republicani, va fi pus sub acuzare marți.

Robinson se află în prezent sub „supraveghere specială” din partea autorităților din Utah. Poliția spune că acesta nu a cooperat în timpul interogatoriilor.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri ai dreptei americane, marchează o recrudescență a violenței politice în Statele Unite.

Donald Trump, apropiat al influențatorului, a confirmat că va participa duminică la o ceremonie de omagiu care va fi organizată în Arizona, pe un stadion cu peste 63.000 de locuri.

