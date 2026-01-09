Trupele SUA au capturat încă un petrolier asociat comerțului cu petrol din Venezuela. Operațiunea, în imagini | VIDEO

Stiri externe
09-01-2026 | 17:59
olina petrolier
X.com/Secretary Kristi Noem

Statele Unite au capturat un alt petrolier în Marea Caraibelor, sub pavilionul Timorului de Est, a anunțat vineri Comandamentul Sud al SUA.

autor
Alexandru Toader

Trupele americane, în coordonare cu Departamentul Securității Interne, „au pornit de pe nava USS Gerald R. Ford și au capturat petrolierul Olina în Marea Caraibelor fără incidente”, a anunțat comandamentul într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit Marine Traffic, petrolierul Olina naviga în apropierea Venezuelei sub pavilionul Timorului de Est, informează CNN.

Aceasta vine după ce SUA au confiscat două petroliere legate de Venezuela în această săptămână, inclusiv o navă sub pavilion rus în Oceanul Atlantic și un alt petrolier în Caraibe.

Casa Albă a declarat la începutul acestei săptămâni că președintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China.

Citește și
petrolier sophia
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO

„El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt reporterilor la o conferință de presă miercuri. „Asta înseamnă aplicarea embargoului împotriva tuturor navelor din flota neagră care transportă ilegal petrol”, a dăugat ea.

Sursa: CNN

Etichete: SUA, petrolier,

Dată publicare: 09-01-2026 17:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a capturat un al doilea petrolier care are legături cu Venezuela, în Caraibe | VIDEO

Statele Unite au capturat, miercuri, un al doilea petrolier, de data aceasta în Marea Caraibilor, potrivit Comandamentului Sud al SUA.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Recomandări
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Stiri Economice
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”
Stiri Economice
Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59