Trupele SUA au capturat încă un petrolier asociat comerțului cu petrol din Venezuela. Operațiunea, în imagini | VIDEO

Statele Unite au capturat un alt petrolier în Marea Caraibelor, sub pavilionul Timorului de Est, a anunțat vineri Comandamentul Sud al SUA.

Trupele americane, în coordonare cu Departamentul Securității Interne, „au pornit de pe nava USS Gerald R. Ford și au capturat petrolierul Olina în Marea Caraibelor fără incidente”, a anunțat comandamentul într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit Marine Traffic, petrolierul Olina naviga în apropierea Venezuelei sub pavilionul Timorului de Est, informează CNN.

WATCH: U.S. forces apprehending Motor/Tanker Olina in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/Y6tIhbV3uL — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Aceasta vine după ce SUA au confiscat două petroliere legate de Venezuela în această săptămână, inclusiv o navă sub pavilion rus în Oceanul Atlantic și un alt petrolier în Caraibe.

Casa Albă a declarat la începutul acestei săptămâni că președintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China.

„El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt reporterilor la o conferință de presă miercuri. „Asta înseamnă aplicarea embargoului împotriva tuturor navelor din flota neagră care transportă ilegal petrol”, a dăugat ea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













