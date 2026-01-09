Un român a stat două săptămâni nevinovat într-o închisoare din Belgia. Confuzia care l-a ținut în spatele gratiilor

Stiri externe
09-01-2026 | 18:00
Bărbat în închisoare
Getty Images

Să petreci sărbătorile în închisoare nu e plăcut pentru nimeni. Și cu atât mai puțin dacă ești închis pentru ceva ce nu ai făcut. Același lucru i s-a întâmplat unui român de 25 de ani stabilit în Belgia.

autor
Claudia Alionescu

Tânărul a fost condamnat pe 14 mai anul trecut de către tribunalul din Halle la o pedeapsă cu închisoarea de doi ani, relatează nieuwsblad.be.

Între 22 ianuarie și 16 august 2024, el a comis mai multe abateri privind viteza.

Pentru că nu a plătit amenzile, dosarele au ajuns la parchet.

Acolo s-a constatat că tânărul nu deținea un permis de conducere valabil.

Citește și
masina furata
Un șofer român a vrut să intre în țară cu o mașină de 31.000 de euro. Motivul pentru care a rămas fără ea la vamă. FOTO

Fără reședință fixă

Condamnarea la tribunalul din Halle a fost pronunțată în lipsă, adică inculpatul nu s-a prezentat.

La fel a procedat și pe 23 aprilie anul trecut la tribunalul din Bruxelles, unde a fost condamnat la șase luni de închisoare.

În total, pedeapsa era de doi ani și jumătate de închisoare, iar justiția intenționa să o execute chiar înainte de sfârșitul anului.

Pe 20 decembrie anul trecut, tânărul a fost arestat. A stat după gratii aproximativ două săptămâni. Din închisoarea din Mons a formulat apel.

Cazul său a fost reanalizat săptămâna aceasta la tribunalul din Halle.

„Acum am un permis de conducere valabil, avocata mea va transmite dovezile”, a declarat el la începutul săptămânii.

„Nu știam că nu aveam voie să conduc.”

Faptul că bărbatul nu a răspuns niciodată invitațiilor Justiției nu l-a ajutat.

„Toate condamnările tale (14 condamnări anterioare, dintre care 6 pentru conducere fără permis) au fost pronunțate în lipsă”, a remarcat judecătoarea Dina Van Laethem.

„Ignori invitațiile Justiției. Abia atunci când primești o pedeapsă de 2 ani, reacționezi. O citație de la executor ajunge totuși la tine acasă. Chiar dacă acum nu ai o reședință fixă.”, a mai precizat judecătoarea.

Și aici pare să fie problema. În august 2021, tânărul a fost înregistrat în comuna Grimbergen, dar la sfârșitul lui 2022 a fost radiat din evidențe.

Permis valabil din 2020

La tribunal, situația a fost clarificată săptămâna aceasta.

Avocatul său a prezentat documentele necesare care demonstrau că tânărul are dreptul să conducă.

„Bărbatul deține un permis de conducere valabil din februarie 2020. Prin urmare, solicităm achitarea în acest punct. În ceea ce privește celelalte acuzații, nu există dispută. Are o soție și doi copii și vrea să meargă acasă.”

Judecătoarea nu a văzut niciun motiv pentru a-l ține în închisoare.

Pedeapsa de doi ani a fost transformată într-o amendă de 800 de euro.

Normal, ar fi trebuit să rămână în închisoare până pe 17 iunie 2028, dar între timp ar fi fost deja eliberat.

Celălalt caz al său va fi reanalizat la tribunalul din Bruxelles. 

Motivul pentru care Justiția a presupus că românul nu avea un permis valabil nu este complet clar.

Potrivit apărării, bărbatul își schimbase la timp permisul românesc cu unul belgian, dar această informație nu fusese încă înregistrată peste tot.

Fenomen rar în Sovata. „Oglinda de gheață” de pe Lacul Ursu i-a uimit pe turiști: „Este foarte interesant”

Sursa: nieuwsblad.be

Etichete: inchisoare, roman, belgia, nevinovat,

Dată publicare: 09-01-2026 17:54

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
„Am băut apă și am înghițit greșit”. Cum a provocat un șofer român de TIR un accident pe o autostradă din Belgia
Stiri externe
„Am băut apă și am înghițit greșit”. Cum a provocat un șofer român de TIR un accident pe o autostradă din Belgia

Un accident a avut loc pe o autostradă din Belgia. Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului, după ce, susține el, s-a înecat cu apă în timp ce conducea.  În urma accidentului produs, mii de piese de mașini s-au răspândit pe autostradă.  

Un șofer român a vrut să intre în țară cu o mașină de 31.000 de euro. Motivul pentru care a rămas fără ea la vamă. FOTO
Stiri actuale
Un șofer român a vrut să intre în țară cu o mașină de 31.000 de euro. Motivul pentru care a rămas fără ea la vamă. FOTO

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un autoturism semnalat furat în Franța, reținut pentru continuarea cercetărilor.

Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină
Stiri externe
Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină

O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer român, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor, a refuzat să oprească la un control de rutină.

Recomandări
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Stiri Economice
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”
Stiri Economice
Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59