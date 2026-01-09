Un român a stat două săptămâni nevinovat într-o închisoare din Belgia. Confuzia care l-a ținut în spatele gratiilor

Să petreci sărbătorile în închisoare nu e plăcut pentru nimeni. Și cu atât mai puțin dacă ești închis pentru ceva ce nu ai făcut. Același lucru i s-a întâmplat unui român de 25 de ani stabilit în Belgia.

Tânărul a fost condamnat pe 14 mai anul trecut de către tribunalul din Halle la o pedeapsă cu închisoarea de doi ani, relatează nieuwsblad.be.

Între 22 ianuarie și 16 august 2024, el a comis mai multe abateri privind viteza.

Pentru că nu a plătit amenzile, dosarele au ajuns la parchet.

Acolo s-a constatat că tânărul nu deținea un permis de conducere valabil.

Fără reședință fixă

Condamnarea la tribunalul din Halle a fost pronunțată în lipsă, adică inculpatul nu s-a prezentat.

La fel a procedat și pe 23 aprilie anul trecut la tribunalul din Bruxelles, unde a fost condamnat la șase luni de închisoare.

În total, pedeapsa era de doi ani și jumătate de închisoare, iar justiția intenționa să o execute chiar înainte de sfârșitul anului.

Pe 20 decembrie anul trecut, tânărul a fost arestat. A stat după gratii aproximativ două săptămâni. Din închisoarea din Mons a formulat apel.

Cazul său a fost reanalizat săptămâna aceasta la tribunalul din Halle.

„Acum am un permis de conducere valabil, avocata mea va transmite dovezile”, a declarat el la începutul săptămânii.

„Nu știam că nu aveam voie să conduc.”

Faptul că bărbatul nu a răspuns niciodată invitațiilor Justiției nu l-a ajutat.

„Toate condamnările tale (14 condamnări anterioare, dintre care 6 pentru conducere fără permis) au fost pronunțate în lipsă”, a remarcat judecătoarea Dina Van Laethem.

„Ignori invitațiile Justiției. Abia atunci când primești o pedeapsă de 2 ani, reacționezi. O citație de la executor ajunge totuși la tine acasă. Chiar dacă acum nu ai o reședință fixă.”, a mai precizat judecătoarea.

Și aici pare să fie problema. În august 2021, tânărul a fost înregistrat în comuna Grimbergen, dar la sfârșitul lui 2022 a fost radiat din evidențe.

Permis valabil din 2020

La tribunal, situația a fost clarificată săptămâna aceasta.

Avocatul său a prezentat documentele necesare care demonstrau că tânărul are dreptul să conducă.

„Bărbatul deține un permis de conducere valabil din februarie 2020. Prin urmare, solicităm achitarea în acest punct. În ceea ce privește celelalte acuzații, nu există dispută. Are o soție și doi copii și vrea să meargă acasă.”

Judecătoarea nu a văzut niciun motiv pentru a-l ține în închisoare.

Pedeapsa de doi ani a fost transformată într-o amendă de 800 de euro.

Normal, ar fi trebuit să rămână în închisoare până pe 17 iunie 2028, dar între timp ar fi fost deja eliberat.

Celălalt caz al său va fi reanalizat la tribunalul din Bruxelles.

Motivul pentru care Justiția a presupus că românul nu avea un permis valabil nu este complet clar.

Potrivit apărării, bărbatul își schimbase la timp permisul românesc cu unul belgian, dar această informație nu fusese încă înregistrată peste tot.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













