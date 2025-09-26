Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist

O crimă oribilă din Tulcea a fost rezolvată după 26 de ani. Anchetatorii au redeschis cazul și, cu ajutorul tehnologiei moderne, probele ADN au fost reanalizate.

Așa a fost identificat autorul crimei – un bărbat ajuns acum la 46 de ani – care trăia în aceeași localitate în care a violat și omorât o femeie de 75 de ani.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

În anul 1999, un tânăr din comuna Jijia, județul Tulcea, a violat o consăteancă de 75 de ani, după care a omorât-o. Atunci toți bărbații din localitate au fost considerați suspecți și amprentați, dar nu s-au găsit probe pentru ca vreunul să fie inculpat.

Viorel Ciobanu, localnic din Garvăn: „Am fost înștiințați de poliție să ne prezentăm la un centru să ni se ia amprentele. Majoritatea tinerilor, de la 18 ani în sus și cei de peste 50 de ani au fost amprentați.”

Acum, 26 de ani mai târziu, oamenii legii au redeschis cazul și, datorită tehnologiei din prezent, autorul crimei a fost identificat.

Corespondent Știrile ProTV: „Probele vechi au fost reanalizate cu echipamente care pot extrage ADN-ul din cantități mici sau chiar degradate. Rezultatul a fost comparat cu Baza Națională de Date Genetice. În acest fel anchetatorii au ajuns acum la suspectul de 46 de ani din localitatea Jijila, județul Tulcea."

Bărbatul a fost arestat.

Costică Deacu, primarul comunei Jijila, jud. Tulcea: „Îl cunosc. Are cinci copii, doi băieți și trei fete. Se duc la școală, la grădiniță, e o familie normală, nu a atras cu nimic atenția.”

Liviu Chesnoiu, expert criminalist: „El nu a fost luat la întrebări, nu a fost anchetat, un foarte bun judiciarist poate că îl prindea. După atâta timp se confirmă faptul că nu există crimă perfectă. Nu a fost în cercul de suspecți și de asta a scăpat.”

Individul a mai ispășit o pedeapsă de 5 ani pentru un alt viol comis în 2000, pe care anchetatorii au reușit să îl probeze. Dar atunci polițiștii nu aveau la îndemână tehnicile moderne de astăzi care au dus la rezolvarea crimei comise în 1999.

