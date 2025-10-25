A primit cadou un test ADN și l-a făcut, de amuzament. Însă rezultatul primit l-a năucit: ”Am fost devastat”

25-10-2025 | 08:20
Testele ADN par amuzante, însă din ce în ce mai mulți oameni spun că s-ar gândi de două ori înainte să mai facă unul. Un englez a descoperit astfel că este fiul unui prieten de familie, iar alte persoane au aflat că au apărut în urma unor violuri.

 

Cristian Anton

Persoanele ale căror familii nu au avut o viață chiar normală îi avertizează pe alții despre riscurile unui test ADN, un bărbat spunând că nu ar mai face așa ceva dacă ar da timpul înapoi, scrie BBC.

După moartea tatălui său în 2022, John din East Sussex spune că soția sa i-a cumpărat un kit de testare ADN pentru familie drept cadou de Crăciun, pentru a-l înveseli.

Dar când au venit rezultatele, a aflat că tatăl său nu era tatăl său biologic și că el era, de fapt, fiul unui prieten de familie. „Am fost devastat”, a spus John. „Mi-a dat complet peste cap tot ce credeam că știam despre mine”.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani a spus că se simte „ciudat de norocos”, deoarece părinții lui muriseră deja, ceea ce l-a scutit de „conversații dificile”. Dar a adăugat că, de asemenea, „nu mai avea de la cine să obțină răspunsuri”.

Mama ar fi fost o jucătoare de poker uimitoare pentru că a păstrat o față serioasă timp de 50 de ani”, a continuat John. „Nimeni nu avea habar despre asta”.

John a spus că frații săi vitregi, recent descoperiți, au refuzat în mare parte să vorbească cu el, unul dintre ei devenind chiar ostil când i-a abordat, deși altul i-a oferit totuși istoricul medical.

A urmat o consiliere psihologică asupra celor întâmplate – bărbatul considerându-se a fi, până la urmă, doar un „secret murdar” - dar spune că acum este împăcat.

”Oamenii se pot trezi cu sănătatea mintală distrusă de testele astea ADN”

Programele TV și companiile promovează această teorie conform căreia fiecare rezultat este bun”, a mai declarat John. ”Că vei găsi în istoricul tău eroi de război... sau o sufragetă, dar mulți oameni nu vor avea parte de așa ceva”.

John afirmă că a văzut cazuri de oameni care au descoperit că sunt rezultatul unui viol, a incestului și „tot felul de povești de groază”.

John a adăugat că astfel de kituri de testare a AND-ului ar trebui să avertizeze mai bine despre posibilele rezultate negative și a îndemnat oamenii să nu considere ceva romantic căutarea originilor familiei.

În zilele noastre, ești avertizat despre nivelul de sare prea ridicat din alimente... dar oamenii se pot trezi cu întreaga lor viață și sănătatea mintală distrusă de testele astea ADN”, a spus el.

Kiturile de testare ADN avertizează, în general, despre rezultate care pot schimba viața, fie înainte de cumpărare, fie la accesarea rezultatelor, deși au existat solicitări de îmbunătățire a acestor avertismente.

Chrissie, din Surrey, a povestit că s-a reunit cu sora ei, Jennifer, care fusese dată cu forța spre adopție, după 74 de ani. Ea spune că fiica ei „dragă”, dar „vicleană”, Kelly, a găsit-o pe Jennifer și a aranjat să vorbească la telefon.

A fost atât de ireal”, a declarat Chrissie. „Am vorbit ca și cum ne știam de ani de zile”. Kelly a aranjat apoi o întâlnire surpriză între cele două.

Am stat doar holbându-ne una la cealaltă”, a spus Chrissie. „Dumnezeule, era ca și cum m-aș fi uitat la geamănul meu!”.

Specialiștii recunosc că rezultatele testelor ADN pot fi uneori tulburătoare

Dar, în ciuda faptului că au petrecut momente minunate împreună, Chrissie a spus că Jennifer a rupt ulterior legăturile, deoarece viețile lor erau „atât de diferite”. „Viața nu este întotdeauna un pat cu trandafiri”, a declarat ea pentru BBC Radio Sussex.

Dar măcar am văzut-o. Voiam să știu dacă mai este în viață, dacă are familie și cum era... asta nu poate fi luat. Este un final fericit pentru o poveste cu o mică întorsătură tristă”.

Chrissie a mai spus că persoanele care caută rude pierdute de mult timp ar trebui să se pregătească să nu obțină rezultatul dorit. Dar a adăugat: „Ține-te de visele tale, nu înceta niciodată să cauți”.

Deși, din experiența sa, majoritatea experiențelor sunt pozitive, Mike Hancock, director strategic național la PAC-UK, o organizație care sprijină familiile adoptate, a spus că regăsirea poate fi o „zonă foarte, foarte complicată, deoarece secretele de familie sunt îngropate extrem de adânc”.

El a îndemnat oamenii să caute sprijin de la prieteni, rude și agenții profesionale înainte de a începe. De asemenea, a recomandat trimiterea de scrisori rudelor nou descoperite printr-un intermediar, mai degrabă decât să le contacteze direct, deoarece acest lucru ar putea fi șocant.

Hancock a spus, din experiența sa, că majoritatea oamenilor cred că, în cele din urmă, este mai bine să știe decât să nu știe, chiar dacă descoperă lucruri dificile. „Dar este totuși tulburător”, a adăugat el.

