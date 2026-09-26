În scrisoarea lor, aceștia au menționat că Putin poartă întreaga responsabilitate pentru războiul de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Admiterea sa la summitul G20 din Statele Unite ridică serioase îngrijorări, deoarece ar putea duce la legitimarea și normalizarea relațiilor cu un guvern care atacă zilnic ținte civile din Ucraina”, se arată în scrisoare.

Senatorii cred că, dacă Putin nu este izolat de comunitatea internațională, este puțin probabil să aibă vreun stimulent pentru a accepta un armistițiu.

Scrisoarea a fost redactată de senatorul republican Roger Wicker și senatoarea democrată Jeanne Shaheen. A fost semnată de alți șase democrați și șase republicani.

Pe 23 septembrie, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că Statele Unite l-au invitat pe Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. Kremlinul a declarat că este recunoscător pentru invitație, dar nu a luat încă o decizie cu privire la vizita lui Putin în Statele Unite.

La sfârșitul lunii august, ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a participat la summitul miniștrilor de finanțe și al guvernatorilor băncilor centrale din G20 pentru prima dată de la începutul războiului. Administrația Trump a decis să includă Rusia în summit. Vizita ministrului rus a stârnit proteste din partea delegațiilor europene.