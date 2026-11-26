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Președintele Nicușor Dan, și premierul italian Giorgia Meloni, reprezintă această a doua tabără, la negocierile care sunt tensionate.

Miza este una importantă: câte fonduri europene va primi România începând din 2028. Răspunsul se negociază chiar în aceste momente la Bruxelles, unde se află cei 27 de șefi de stat și de guvern ai Uniunii Europene, printre care și președintele României, Nicușor Dan.

Liderii discută despre viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, iar negocierile sunt dificile și tensionate. În acest moment, există două tabere. Pe de o parte, Germania și alte state care contribuie mai mult la bugetul european decât primesc cer reducerea acestuia. De cealaltă parte se află cele 17 țări din grupul „Prietenii Coeziunii”, printre care și România, care vor să mențină cel puțin la același nivel fondurile destinate agriculturii și dezvoltării regionale.

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au fost desemnați să reprezinte această tabără și să conducă negocierile cu ceilalți lideri europeni.

Miza este cu atât mai importantă pentru România cu cât țara noastră este al doilea cel mai mare beneficiar de fonduri europene, după Polonia. De la aderare, România a primit de trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul Uniunii.

Pe masa liderilor se află și mai multe propuneri de taxe. Una dintre acestea vizează marile platforme digitale, precum Microsoft, Google sau Meta. Departamentul de Stat american și-a exprimat deja opoziția față de o astfel de taxă.

În aceste momente, negocierile se desfășoară în format restrâns, urmând ca liderii europeni să se reunească din nou în jurul miezului nopții.