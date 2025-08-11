A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Trump a spus de două ori că se duce în Rusia pentru a se întâlni cu Putin, deși cea mai importantă întâlnire a ultimilor ani va avea loc în Alaska, pe teritoriul SUA. Alaska a fost preluată în 1867 de la Rusia prin negocierile purtate de un român.

Donald Trump a spus luni nu doar o dată, ci chiar de două ori, că se întâlnește cu Vladimir Putin în Rusia, deși Alaska este stat american, scrie Sky News.

Prima dată, când a discutat despre „urgența de siguranță publică” din Washington DC, Trump a spus: „Aceasta este o urgență tragică și este jenant pentru mine să fiu aici. Știți, mă duc să-l văd pe Putin. Merg în Rusia vineri. Nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare era această capitală cândva frumoasă, cu graffiti pe toți pereții”.

Mai târziu, în cadrul conferinței de presă, Trump a spus din nou: „Mergem în Rusia. Va fi o mare afacere”.

Dar spre final, a reparat cumva lucrurile: „Mi s-a părut foarte respectuos ca președintele Rusiei să vină în țara noastră, spre deosebire de faptul ca noi să fi mers în țara lui sau chiar într-un alt loc loc, o terță parte”.

După ce fostul președinte Joe Biden l-a prezentat din greșeală pe Volodimir Zelenski drept Vladimir Putin, înainte de a se corecta rapid, republicanii l-au descris atunci pe predecesorul lui Trump ca fiind „total nepotrivit pentru această funcție”.

Greșeala lui Trump de a spune că statul american Alaska este a rușilor nu e chiar lipsită de fundament istoric. Statele Unite au cumpărat teritoriul Alaska de la Rusia în 1867, cu suma de 7,2 milioane de dolari. În 1959, a devenit oficial și stat american.

Românul care a cumpărat Alaska de la Rusia

Preluarea acestui uriaș teritoriu de la Rusia țaristă a fost opera unui român, George Pomuț, a cărui familie originară din Săcele (Brașov), s-a stabilit ulterior în județul maghiar Gyula, unde a fost botezat și înregistrat în documentele oficiale ca cetățean român.

Facebook/ US Embassy Bucharest

Ulterior, George Pomuț a avut o viață demnă de film, devenind primul general român al armatei americane și consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg.

Ulterior, avea să intre pentru totdeauna în istorie ca omul care a intermediat cumpărarea Alaskăi de către SUA de la Rusia.

”Datorită abilității sale diplomatice și viziunii sale pentru viitorul regiunii, a jucat un rol crucial în sprijinirea tranzacției care a dus la cumpărarea Alaskăi de la Rusia, în 1867. Deși Alaska a devenit stat al SUA abia în 1959, contribuțiile lui George Pomuț au fost esențiale pentru acest moment istoric”, scria la începutul acestui an Ambasada SUA la București, într-o postare prin care îl omagia pe românul George Pomuț.

