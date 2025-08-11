Trump, criticat de un fost aliat, înainte de întâlnirea cu Putin. Greșelile pe care le-ar fi făcut președintele SUA

Stiri externe
11-08-2025 | 14:41
×
Codul embed a fost copiat

Miniștrii de Externe din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi pentru a discuta despre viitorul summit dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Planul președintelui SUA este criticat de un fost aliat.

autor
Adrian Popovici

Oficialii europeni au transmis deja Casei Albe că nu vor accepta un acord în privința războiului dacă Ucraina și UE nu sunt implicate în negocieri.

Pe de altă parte, ideea de „schimb de teritorii”, luată în calcul de Trump, nu va mulțumi pe deplin nici Kievul, nici Moscova, crede vicepreședintele Statelor Unite.

Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima întâlnire față în față, din 2019. Aliații europeni ai Ucrainei speră că la discuții va fi prezent și președintele Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Echipa noastră colaborează cu administrația SUA. Nu încetăm nicio zi comunicarea cu privire la modul de a asigura o pace reală. Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America și nu vom permite acest lucru.”

Citește și
Donald Trump
Donald Trump a anunțat mobilizarea trupelor Gărzii Naționale în Washington D.C.: ”Ceva a scăpat de sub control”

Reporter: „Vreți ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de acea întrevedere cu președintele Trump?”

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Sincer, nu cred că ar fi prea productiv. În esență, acesta este un lucru în care președintele trebuie să intervină cu fermitate. Președintele Putin și președintele Zelenski trebuie cu adevărat să stea la masă și să își rezolve diferențele.”

Liderii din UE fac presiuni înainte de summitul Trump-Putin

Aflat în vizită în Marea Britanie, JD Vance a discutat cu oficialii europeni și îi va transmite lui Trump care sunt așteptările acestora cu privire la discuțiile de pace cu Rusia.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Sperăm și presupunem că guvernul Ucrainei și președintele Zelenski vor participa la această întrevedere. În orice caz, nu vom accepta ca Rusia și America să discute sau să decidă chestiuni teritoriale peste capetele europenilor și ale ucrainenilor.”

Liderii europeni fac presiuni pentru ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite și Rusia. Miniștrii de Externe discută azi, într-o videoconferință la care participă și omologii lor de la Kiev, următorii pași înainte de începerea tratativelor.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ziua de vineri e importantă, întrucât ne va arăta cât de serios e Putin. Însă această reuniune nu va reprezenta cuvântul final în privința războiului din Ucraina.”

Trump a îndemnat Kievul să cedeze ce mai controlează din regiunea Donețk pentru a obține un armistițiu.

Iar „schimburile” de care pomenea liderul american ar însemna că Ucraina va primi mici porțiuni ocupate de Rusia în teritoriile ucrainene de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, parte a așa-numitei „zone-tampon” anunțată de Vladimir Putin. Linia frontului ar urma să înghețe în forma actuală în regiunile Luhansk, Zaporojie și Herson.

Orice acord care să oprească războiul dintre Rusia și Ucraina „nu va mulțumi nici Moscova, nici Kievul”, spune vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance.

Donald Trump, criticat de un fost aliat

John Bolton, fost ambasador american la ONU: „Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli. Prima: organizarea acestei întâlniri pe teritoriul american, ceea ce legitimează un lider proscris al unui stat paria.

A doua: i-a permis lui Putin să aibă avantajul de „primă mutare” prin faptul că și-a pus primul pe masă planul de pace. Ceea ce obține Putin, mai mult decât orice altceva, este șansa de a avea o întâlnire directă cu Trump, încercând din nou să-și exercite „magia” asupra lui, folosind acel antrenament KGB.

Ceea ce vrea Putin să recâștige nu ține atât de mult de sancțiuni, ci de relația cu Trump. Vom vedea dacă va reuși.”

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că forțele ruse au lovit 134 de obiective militare ucrainene în ultimele 24 de ore, inclusiv un nod feroviar din regiunea Dnipropetrovsk. Scopul atacului a fost împiedicarea întăririlor ucrainene către zona Donbas. De cealaltă parte, armata Kievului a trimis mai multe drone spre Moscova și alte regiuni ale Rusiei, provocând cel puțin trei victime.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 11-08-2025 14:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Ce se vorbește în Rusia despre întâlnirea lui Putin cu Trump pentru încheierea războiului din Ucraina
Stiri externe
Ce se vorbește în Rusia despre întâlnirea lui Putin cu Trump pentru încheierea războiului din Ucraina

Summitul din Alaska este considerat o victorie semnificativă pentru Vladimir Putin, liderul de la Kremlin reușind să obțină această discuție față în față cu Donald Trump fără a face concesii Ucrainei sau SUA.

Donald Trump a anunțat mobilizarea trupelor Gărzii Naționale în Washington D.C.: ”Ceva a scăpat de sub control”
Stiri externe
Donald Trump a anunțat mobilizarea trupelor Gărzii Naționale în Washington D.C.: ”Ceva a scăpat de sub control”

Președintele Donald Trump a anunțat luni că va plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal și va trimite Garda Națională în oraș.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12