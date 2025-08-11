Trump, criticat de un fost aliat, înainte de întâlnirea cu Putin. Greșelile pe care le-ar fi făcut președintele SUA

Miniștrii de Externe din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi pentru a discuta despre viitorul summit dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Planul președintelui SUA este criticat de un fost aliat.

Oficialii europeni au transmis deja Casei Albe că nu vor accepta un acord în privința războiului dacă Ucraina și UE nu sunt implicate în negocieri.

Pe de altă parte, ideea de „schimb de teritorii”, luată în calcul de Trump, nu va mulțumi pe deplin nici Kievul, nici Moscova, crede vicepreședintele Statelor Unite.

Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima întâlnire față în față, din 2019. Aliații europeni ai Ucrainei speră că la discuții va fi prezent și președintele Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Echipa noastră colaborează cu administrația SUA. Nu încetăm nicio zi comunicarea cu privire la modul de a asigura o pace reală. Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America și nu vom permite acest lucru.”

Reporter: „Vreți ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de acea întrevedere cu președintele Trump?”

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Sincer, nu cred că ar fi prea productiv. În esență, acesta este un lucru în care președintele trebuie să intervină cu fermitate. Președintele Putin și președintele Zelenski trebuie cu adevărat să stea la masă și să își rezolve diferențele.”

Liderii din UE fac presiuni înainte de summitul Trump-Putin

Aflat în vizită în Marea Britanie, JD Vance a discutat cu oficialii europeni și îi va transmite lui Trump care sunt așteptările acestora cu privire la discuțiile de pace cu Rusia.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Sperăm și presupunem că guvernul Ucrainei și președintele Zelenski vor participa la această întrevedere. În orice caz, nu vom accepta ca Rusia și America să discute sau să decidă chestiuni teritoriale peste capetele europenilor și ale ucrainenilor.”

Liderii europeni fac presiuni pentru ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite și Rusia. Miniștrii de Externe discută azi, într-o videoconferință la care participă și omologii lor de la Kiev, următorii pași înainte de începerea tratativelor.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ziua de vineri e importantă, întrucât ne va arăta cât de serios e Putin. Însă această reuniune nu va reprezenta cuvântul final în privința războiului din Ucraina.”

Trump a îndemnat Kievul să cedeze ce mai controlează din regiunea Donețk pentru a obține un armistițiu.

Iar „schimburile” de care pomenea liderul american ar însemna că Ucraina va primi mici porțiuni ocupate de Rusia în teritoriile ucrainene de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, parte a așa-numitei „zone-tampon” anunțată de Vladimir Putin. Linia frontului ar urma să înghețe în forma actuală în regiunile Luhansk, Zaporojie și Herson.

Orice acord care să oprească războiul dintre Rusia și Ucraina „nu va mulțumi nici Moscova, nici Kievul”, spune vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance.

Donald Trump, criticat de un fost aliat

John Bolton, fost ambasador american la ONU: „Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli. Prima: organizarea acestei întâlniri pe teritoriul american, ceea ce legitimează un lider proscris al unui stat paria.

A doua: i-a permis lui Putin să aibă avantajul de „primă mutare” prin faptul că și-a pus primul pe masă planul de pace. Ceea ce obține Putin, mai mult decât orice altceva, este șansa de a avea o întâlnire directă cu Trump, încercând din nou să-și exercite „magia” asupra lui, folosind acel antrenament KGB.

Ceea ce vrea Putin să recâștige nu ține atât de mult de sancțiuni, ci de relația cu Trump. Vom vedea dacă va reuși.”

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că forțele ruse au lovit 134 de obiective militare ucrainene în ultimele 24 de ore, inclusiv un nod feroviar din regiunea Dnipropetrovsk. Scopul atacului a fost împiedicarea întăririlor ucrainene către zona Donbas. De cealaltă parte, armata Kievului a trimis mai multe drone spre Moscova și alte regiuni ale Rusiei, provocând cel puțin trei victime.

