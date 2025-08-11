Răzbunare marca Trump: portretul lui Obama, îndepărtat din holul Casei Albe, la ordinul președintelui SUA

Președintele american Donald Trump a ordonat ca un portret al fostului președinte Barack Obama să fie mutat într-o secțiune privată a Casei Albe, inaccesibilă majorității vizitatorilor, a relatat CNN , citând surse.

Portretul lui Obama era expus vizibil la intrarea în Casa Albă.

Potrivit CNN, Trump a ordonat personal mutarea portretului în capul scării principale.

Doar membrilor familiei prezidențiale, agenților Serviciilor Secrete și unui număr limitat de angajați ai Casei Albe le este permis să intre în zonă. Portretul nu mai este accesibil publicului larg.

Portretele altor doi președinți cu care Trump s-a confruntat, George H. W. Bush și cel al fiului său, George W. Bush, au fost, de asemenea, mutate în locații mai puțin vizibile.

Conform protocolului Casei Albe, portretele președinților americani recenți sunt amplasate în cele mai vizibile locuri - în holul de la intrarea principală în reședință, unde sunt vizibile pentru oaspeți în timpul evenimentelor oficiale și pentru vizitatorii aflați în tururi.

În iulie, Trump a susținut că Obama a răspândit informații false despre interferența Rusiei în alegerile americane din 2016.

El a spus că Obama „a creat această poveste falsă” cu ajutorul lui Joe Biden și a lui Hillary Clinton. Trump a numit-o „crima secolului”.

De asemenea, l-a acuzat pe Obama de trădare și de trucarea alegerilor din 2020. Biroul lui Obama a numit acuzațiile lui Trump „scandaloase” și „bizare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













