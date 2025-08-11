Ce se vorbește în Rusia despre întâlnirea lui Putin cu Trump pentru încheierea războiului din Ucraina

11-08-2025 | 10:35
Vladimir Putin și Donald Trump
Getty

Summitul din Alaska este considerat o victorie semnificativă pentru Vladimir Putin, liderul de la Kremlin reușind să obțină această discuție față în față cu Donald Trump fără a face concesii Ucrainei sau SUA.

Adrian Popovici

Întâlnirea de pe 15 august este pentru prima dată din 2007 când un lider rus este invitat pe teritoriul american în afara lucrărilor Organizației Națiunilor Unite. Acest summit are loc fără ca Kremlinul să fi făcut vreo concesie aparentă în contextul războiului de agresiune din Ucraina, notează Independent.

Cu doar câteva zile înainte de anunțarea summitului, Donald Trump și-a exprimat furia față de bombardamentele constante ale lui Putin asupra Ucrainei și a amenințat că va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei. Decizia bruscă de a se întâlni cu liderul rus i-a determinat pe oficialii europeni și ucraineni să se grăbească să răspundă la noua înțelegere.

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat este dezbătută pe larg în Rusia. Unul cei care au comentat subiectul este trimisul economic special al Rusiei, Kirill Dmitriev, care a susținut că decizia de a organiza întâlnirea în Alaska are o semnificație simbolică. El face trimitere la faptul că Statele Unite au cumpărat Alaska de la Rusia în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, aproximativ doi cenți pe acru.

„Născută ca America Rusă – cu rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri – Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a declarat el pe X.

Citește și
mark rutte
Mark Rutte: Întâlnirea din Alaska va arăta dacă Putin chiar vrea să oprească războiul. Vinerea viitoare este decisivă

Un alt apropiat al Kremlinului care a comentat întâlnirea Trump-Putin este Konstantin Malofeev, miliardar sancționat de administrația Obama pentru finanțarea separatiștilor din Ucraina susținuți de Kremlin și pentru interferența în alegerile din mai multe țări. El a afirmat că locuitorii din Alaska „își amintesc cu respect trecutul lor rus și prezentul ortodox”.

Alexander Kots, un corespondent de război apropiat Kremlinul, a declarat pe canalul său Telegram că „Întâlnirea din Alaska are toate șansele să devină istorică”.

„Asta, desigur, dacă Occidentul nu încearcă să pună la cale un alt complot”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski ar putea participa la summitul din Alaska

La insistențele europenilor, Casa Albă a transmis că ia în calcul să îl invite și pe Volodimir Zelenski în Alaska, unde vineri este programată întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că Volodimir Zelenski ar putea asista la întâlnire.

Decizia finală privind participarea lui Zelenski la summitul din 15 august îi va aparţine lui Trump, a precizat ambasadorul. "Dacă el apreciază că invitarea lui Zelenski este cel mai bun scenariu, o va face", dar "încă nu s-a luat nicio decizie".

Vaughn Hillyard, corespondent NBC: „Ar fi o surpriză colosală să-i vedem pe toți trei în aceeași încăpere. Cu doar două zile în urmă, Putin a declarat că Ucraina trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru ca el să se poată întâlni direct cu Zelenski și, din punctul lui de vedere, Ucraina e departe de a întruni condițiile respective.”

Sursa: Independent

