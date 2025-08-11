De ce au ales Donald Trump și Vladimir Putin să se întâlnească în Alaska. Detaliul care îl favorizează pe liderul rus

Stiri externe
11-08-2025 | 17:47
Vladimir Putin și Donald Trump

Decizia de a organiza summitul Trump-Putin în Alaska a creat controverse de când a fost anunțată, dată fiind distanța pe care cei doi trebuie să o parcurgă. Cu toate acestea, regiunea are un istoric comun pentru SUA și Rusia.

autor
Adrian Popovici

În Alaska, distanţa continentală dintre SUA şi Rusia este într-adevăr de nici 100 de km, dar zborul de la Moscova la Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska, durează aproximativ nouă ore.

Chiar şi pentru Trump, care călătoreşte cu Air Force One din Washington DC, zborul nu va dura mai puţin de opt ore. Alaska este un loc incomod pentru ambele părţi, ceea ce indică faptul că sunt în joc şi alţi factori, scrie The Guardian într-o analiză semnată de corespondentul său la Kiev.

Statul american îndepărtat este la mare distanţă de Ucraina şi de aliaţii săi europeni şi riscă să îi împingă pe aceştia în plan secund. Deşi Trump pare deschis, în teorie, să îl lase pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la summit, este greu de imaginat că Putin va fi la fel de primitor.

La urma urmei, obiectivul său sunt discuţiile private cu ocupantul Casei Albe despre sancţiuni, comerţ, influenţa NATO în Europa – negocieri care depăşesc cu mult ultimele sale propuneri pentru dominarea Ucrainei.

Citește și
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Avantajul pe care Alaska i-l oferă lui Vladimir Putin

Mai presus de toate, Alaska este un loc sigur pentru vizita liderului rus. Putin este căutat de Curtea Penală Internaţională, fiind acuzat de crime de război în legătură cu deportarea forţată a copiilor din Ucraina în Rusia în martie 2023. Există un mandat de arestare, dar nici Rusia, nici SUA nu recunosc Curtea.

De asemenea, nu există ţări ostile peste care să survoleze. Este puţin probabil ca o călătorie pe lângă Polul Nord să întâmpine dificultăţi neaşteptate.

Istoric, summiturile dintre SUA şi Rusia sau, mergând mai înapoi, dintre SUA şi Uniunea Sovietică, au avut loc în locuri mai răcoroase, reflectând vag poziţiile mai nordice ale celor două ţări.

Cel mai notabil este, fără îndoială, Helsinki. În capitala finlandeză, în 2018, ultima dată când Trump şi Putin s-au întâlnit în timpul mandatelor lor, liderul american a declarat că are mai multă încredere în Putin decât în propriile agenţii de informaţii, în ceea ce priveşte acuzaţiile de interferenţă în alegerile din 2016 din SUA.

Cei care au amintiri din perioada Războiului Rece îşi vor aminti summitul de la Reykjavik din 1986, unde Ronald Reagan şi Mihail Gorbaciov au discutat despre eliminarea armelor nucleare, dar nu au reuşit să ajungă la un acord.

Gorbaciov voia ca Reagan să renunţe la testarea iniţiativei de apărare antirachetă „Războiul stelelor”, dar preşedintele american de atunci nu a fost de acord şi summitul s-a încheiat cu un eşec. Însă în anii 1990, când summiturile dintre cele două ţări erau mai frecvente, Bill Clinton şi Boris Elţîn s-au întâlnit chiar la Birmingham şi Shropshire în 1998, într-o perioadă în care Rusia tocmai aderase la ceea ce avea să devină G8.

Astăzi, însă, dezarmarea nucleară şi cooperarea G8 sunt mesaje demodate, dintr-o altă epocă, iar grupul este din nou G7, pentru că Rusia a fost exclusă, după anexarea Crimeei.

Reuniunea din Alaska este doar al patrulea summit între SUA şi Rusia din 2010 şi, deşi rămâne posibil ca discuţiile să conducă la un armistiţiu în Ucraina, există puţine motive de optimism, în condiţiile în care războiul continuă să fie purtat cu atâta înverşunare pe front şi în spatele liniilor, conchide The Guardian.

viewscnt

Sursa: News.ro

Etichete:

Dată publicare: 11-08-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute
Stiri externe
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Câteva zeci de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, potrivit AFP.

Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”
Stiri externe
Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”

Un rabin din Franța este anchetat de poliție după ce i-a transmis mai multe mesaje ”abominabile” lui Emmanuel Macron, ca urmare a anunțului acestuia că Franța va recunoaște statul Palestina. Rabinul i-a spus, printre altele, ”să-și pregătească sicriul”.

 

Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă
Stiri externe
Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă

Discuțiile pe care Donald Trump urmează să le poarte cu Vladimir Putin, vineri, reprezintă „o victorie pe mai multe fronturi” pentru președintele rus, a declarat un profesor de politică rusă, pentru Sky News. 

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12