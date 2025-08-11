Volodimir Zelenski avertizează înaintea summit-ului din Alaska că Rusia ”nu trebuie să primească nicio recompensă”

11-08-2025 | 17:20
zelenski putin
AFP

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia „nu trebuie să primească nicio recompensă” pentru războiul declanșat împotriva țării sale, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska, care va avea loc vineri, 15 august.

Cristian Matei

Trump și Putin urmează să se întâlnească pentru a discuta un posibil acord de pace care să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina, care ar putea include o înțelegere privind teritoriile ucrainene.

Însă aliații europeni ai Ucrainei se tem că Trump va consimți ca Rusia să păstreze teritoriile ucrainene pe care le-a ocupat în timpul invaziei, lucru pe care Kievul a declarat clar că nu îl poate tolera.

„Rusia prelungește războiul și, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică”, a transmis Zelenski într-o postare pe X luni dimineață, după noi confruntări între forțele ruse și ucrainene pe linia frontului.

„Rusia refuză să oprească uciderile și, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu. Și aceasta nu este doar o poziție morală, ci una rațională. Concesiile nu conving un ucigaș. Dar o protecție cu adevărat puternică a vieții oprește ucigașii.”, a mai spus el, potrivit Newsweek.

vladimir putin donald trump
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

Comentariile lui Zelenski vin în contextul în care aliații Ucrainei intensifică presiunea diplomatică înaintea discuțiilor de vineri.

Liderii europeni încearcă să discute cu Trump înainte de întâlnire, potrivit Bloomberg, miniștrii de externe ai blocului urmând să țină o reuniune virtuală luni.

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea va fi un test pentru liderul de la Kremlin, dar Ucraina trebuie să fie implicată în orice eforturi de pace dacă summitul va avea succes.

Acest lucru a fost repetat de premierul polonez Donald Tusk, care a declarat luni că Rusia nu poate ieși „întărită” din discuții și că, atunci când marile puteri iau decizii cu privire la alte țări fără participarea acestora, rezultatul este unul negativ.

Liderul polonez a declarat că SUA se vor coordona cu partenerii europeni înainte de summit, despre care are „multe temeri și multe speranțe”, referindu-se la „imprevizibilitatea uneori” a lui Trump.

Trump le-a spus liderilor europeni și lui Zelenski că Putin este deschis negocierilor dacă „schimburile de teritorii” fac parte din acord, potrivit unor informații.

Președinția Ucrainei a declarat că Moscova dorește retragerea completă a Kievului din regiunile Donetsk și Luhansk, ocupate parțial, oferind în schimb retragerea forțelor sale din părți ale regiunilor Sumy și Harkiv, a transmis Kyiv Independent, adăugând că Ucraina ar respinge o astfel de propunere.

Tusk a afirmat însă că este „absolut crucial” ca Rusia să înțeleagă că Occidentul, inclusiv statele europene, „nu vor accepta condițiile Rusiei, care ar echivala pur și simplu cu ocuparea teritoriului ucrainean”.

Sursa: Newsweek

Dată publicare: 11-08-2025 16:23

