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Decizia marchează un pas uriaș în cursa pentru infrastructura digitală extraterestră, un domeniu în care compania lui Elon Musk se confruntă deja cu o competiție acerbă, transmite Agerpres.

Proiectele pentru centre de date pe orbită s-au înmulțit semnificativ în ultimul an. Pe lângă SpaceX, gigantul Google își dezvoltă propria inițiativă sub numele de cod „Suncatcher”, în timp ce Blue Origin a depus o cerere la FCC pentru „Proiectul Sunrise”.

SpaceX are însă un avantaj strategic major: deține propriile vehicule de lansare, care au la activ sute de misiuni reușite. CEO-ul companiei, Elon Musk, a promis că prima lansare din acest program va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2027, urmând ca puterea de calcul să fie extinsă semnificativ în 2028. Pentru a susține această infrastructură, SpaceX a încheiat un parteneriat cu Nvidia, care va furniza procesoarele de ultimă generație „Vera Rubin”, special adaptate pentru operațiuni în spațiu.

Majoritatea acestor programe se bazează pe o arhitectură similară: o constelație de sateliți plasați pe orbită terestră joasă (LEO), poziționați relativ aproape unii de alții pentru a asigura o conectivitate fiabilă. În cazul SpaceX, acești sateliți de procesare vor comunica cu rețeaua deja existentă Starlink, care va acționa ca un releu pentru transmiterea datelor către Pământ. Prin contrast, alte rețele concurente intenționează să trimită datele direct către stațiile terestre folosind tehnologia laser.

Cu toate acestea, mutarea serverelor în spațiu vine cu provocări tehnice imense, care nu au fost încă pe deplin rezolvate. Principala problemă o reprezintă rezistența echipamentelor la nivelurile ridicate de radiații cosmice. De asemenea, inginerii trebuie să găsească soluții pentru protejarea hardware-ului de temperaturile extreme, dar și de riscurile coliziunilor cu resturi spațiale și micrometeoriți.