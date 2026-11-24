Generează rezumat cu AI

Evenimentul a reunit peste 500 de participanți: reprezentanți ai autorităților, diplomați, investitori, companii și cercetători din universități internaționale. Forumul a fost organizat de Amprenta Advertising, cu E-INFRA în calitate de Founding Partner și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca- Academic Partner.

În prima zi a avut loc lansarea oficială AIRi@UTCN, Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială al UTCN, care va dezvolta proiecte de cercetare în AI împreună cu companii și parteneri internaționali. Condus de prof. dr. ing. Adrian Groza, director general al institutului și prorector al UTCN, AIRi@UTCN își propune să dezvolte soluții de inteligență artificială transparente, sigure și eficiente energetic. Printre direcțiile de cercetare se numără sistemele autonome și robotica medicală, cu accent pe dezvoltarea unor tehnologii cu aplicabilitate în industrie și societate.

Din industrie în laborator, din laborator în economie

Forumul a fost deschis de dr. ing. Teofil Mureșan, fondator și președinte al Consiliului de Administrație E-INFRA, și de prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul UTCN. Faptul că mediul de afaceri și universitatea au deschis forumul împreună, a stabilit direcția celor două zile: problemele industriei trebuie să ajungă în laboratoare, iar rezultatele cercetării trebuie să se reflecte în practică, în economie.

Prof. Vasile Țopa, despre rolul educației în dezvoltarea tehnologiei

Rectorul UTCN a arătat că educația este punctul de plecare pentru cercetare și a vorbit despre rolul oamenilor care duc mai departe ideile dezvoltate în universități. În opinia sa, parteneriatul dintre mediul academic și companii poate susține proiecte care să conteze dincolo de Cluj-Napoca.

În aceeași notă, Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a evidențiat legătura dintre competitivitatea țării și cercetarea aplicată și a vorbit despre rolul Parlamentului în reglementarea AI. În continuare, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a propus ca orașul să devină loc de testare pentru soluțiile AI dezvoltate de universități și companii. E.S. Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România, a completat tabloul cu un discurs despre cooperarea internațională în tehnologie și cercetare.

Mesajele care au rămas după forum

AI înseamnă și infrastructură fizică. Discuțiile despre inteligența artificială pornesc de obicei de la algoritmi și aplicații. La Cluj, mai mulți vorbitori au arătat că AI depinde în egală măsură de energie, de conectivitate și de capacitatea de a construi centre de date.

„AI-ul va genera și o revoluție de infrastructură: energie, conectivitate și construcții pentr

centrele de date. Aici România are o oportunitate reală. Un centru de date de 400 MW înseamnă o investiție de cel puțin 3 miliarde de euro, iar pe durata lui de viață, taxe și impozite care pot depăși 1 miliard de euro”, a declarat Teofil Mureșan.

Viteza de acces la energie decide unde merg investițiile. Fei Wang, Senior Vice President Morgan Stanley, a spus într-un fireside chat moderat de jurnalistul Adrian Seceleanu, faptul că Morgan Stanley analizează mai multe oportunități în România. Potrivit lui, operatorii de centre de date mari caută proiecte care au deja infrastructura energetică necesară și care pot fi livrate în 6–12 luni.

Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas, a explicat de ce România poate răspunde acestei cerințe.

„Pentru centrele de date, accesul rapid la energie este decisiv. În unele state din vestul Europei, racordarea unui consumator de sute de megawați durează cinci până la șapte ani. În România, pe platformele unde există deja producție și stații de transformare, racordarea se poate face în unul sau doi ani”, a spus Septimiu Costea.

Un centru de date valorează cât conectivitatea lui. Energia nu este suficientă dacă legătura cu rețeaua de date nu este sigură. Cosmin Mazilu, CEO Direct One, a explicat de ce disponibilitatea conexiunii contează la fel de mult ca puterea de calcul.

„Un centru de date AI are nevoie de conectivitate de mare capacitate pe fibră optică și de rute redundante. O întrerupere a conectivității înseamnă ore de calcul pe GPU pierdute, iar acestea costă foarte mult”, a spus Cosmin Mazilu.

România trebuie să construiască AI, nu doar să îl folosească. Teofil Mureșan a subliniat că România are nevoie de oameni pregătiți și de colaborare reală între universități și companii ca să participe la dezvoltarea tehnologiei. Același mesaj a stat la baza lansării AIRi@UTCN.

Sub mesajul „Build. Power. Connect.”, grupul E-INFRA a evidențiat în cadrul forumului importanța celor trei domenii în care activează companiile sale – Electrogrup, Nova Power & Gas și Direct One: construcțiile de infrastructură, energia și conectivitatea. Acestea au un rol esențial în susținerea dezvoltării și implementării inteligenței artificiale.

Componenta aplicativă a forumului a fost dezvoltată în cadrul sesiunilor AI in Action, moderate de Cristian Dascălu, Managing Partner & Co-founder al Techcelerator. Discuțiile au vizat utilizarea inteligenței artificiale în infrastructura critică, industrie, sănătate și inginerie, fiind completate de prezentările tehnologice susținute de NTT DATA, BRINEL | IQANTO și Accesa.

Cea de-a doua zi a forumului a fost dedicată cercetării științifice și domeniilor tehnologice care vor influența evoluția inteligenței artificiale în următorii ani.

La Cluj-Napoca au fost prezenți cercetători și experți afiliați unor instituții precum University of Arizona, Technological University Dublin, CNRS Franța, Cyprus University of Technology și University of Cassino and Southern Lazio.

Programul a inclus intervenții susținute de prof. Mihai Surdeanu, prof. Robert Ross, dr. Damien Chablat, prof. Savvas G. Loizou și prof. Filippo Arrichiello, alături de alți specialiști internaționali.

Panelurile au analizat evoluția semiconductorilor și a sistemelor inteligente, utilizarea AI în robotică și automatizare industrială, transformarea infrastructurii energetice și noile provocări din domeniul securității cibernetice.

Participarea delegațiilor internaționale a facilitat schimbul de experiență între cercetători și reprezentanți ai industriei, oferind totodată noi perspective asupra posibilităților de cooperare cu instituțiile și companiile din România.

Organizatorii adresează mulțumiri tuturor speakerilor, participanților și partenerilor care au contribuit la realizarea primei ediții AI Technologies & Research Forum: E-INFRA – Founding Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Academic Partner, Distribuție Energie Electrică Romania, BMW Group TechWorks Romania, NTT DATA, Leviatan Group, Cisco, Emerson, certSIGN, Bosch, Visa, Fortinet, All-In Ventures, Computacenter, Bitdefender, ROTSA, Techcelerator, Invelon și VOYO – Partener Media Principal.

Implicarea acestora a fost deosebit de importantă pentru amploarea și relevanța internațională a forumului, contribuind la dezvoltarea unei platforme de dialog dedicate viitorului inteligenței artificiale în România.