Într-un document oficial cu acuzații publicat vineri, Comisia Europeană susține că funcții precum redarea automată a videoclipurilor și derularea infinită a conținutului („infinite scroll”), care oferă un flux nesfârșit de postări, „mută creierul pe pilot automat, contribuind la obiceiuri nesănătoase și la utilizarea compulsivă”, potrivit The Guardian.

Comisia Europeană: Meta a ignorat impactul asupra copiilor

Într-o constatare importantă, în contextul în care Uniunea Europeană analizează posibilitatea interzicerii rețelelor sociale pentru minori, Comisia afirmă că Meta a ignorat informațiile disponibile privind timpul petrecut de copii pe Instagram și Facebook în timpul nopții și modul în care funcții precum Reels și Stories pot duce la „utilizarea excesivă sau chiar compulsivă a serviciilor sale”.

Comisia susține că designul care creează dependență al Facebook și Instagram încalcă prevederile Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), care urmărește să protejeze utilizatorii de o gamă largă de riscuri online, inclusiv fraude comerciale, dezinformare și conținut ilegal.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat: „Nu suntem de acord cu aceste concluzii preliminare, care nu reflectă în mod corect măsurile importante pe care le-am luat pentru protejarea adolescenților. De la începutul acestei investigații am introdus «Conturile pentru adolescenți» (Teen Accounts), care îi protejează automat pe minori și le oferă părinților control, inclusiv posibilitatea de a bloca accesul la Instagram pe timpul nopții și de a limita timpul zilnic petrecut pe platformă la doar 15 minute.”

Meta, vizată și pentru accesul copiilor sub 13 ani la platforme

Aceste concluzii fac parte dintr-o investigație amplă privind Meta, lansată în mai 2024. Oficialii europeni continuă să analizeze și alte acuzații, în special efectele de tip „rabbit hole”, prin care algoritmii furnizează tinerilor conținut negativ, precum materiale despre standarde nerealiste de frumusețe corporală.

Într-o altă componentă a investigației, Comisia susține că Meta a încălcat legislația europeană – dar și propriile condiții de utilizare – prin faptul că nu a împiedicat copiii sub 13 ani să utilizeze Facebook și Instagram.

Oficialii europeni doresc ca Meta să modifice designul Instagram și Facebook, renunțând, de exemplu, la redarea automată și derularea infinită ca setări implicite, introducând pauze obligatorii de utilizare și modificând algoritmii astfel încât utilizatorilor să le fie afișat mai puțin conținut personalizat.

Compania riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Meta are dreptul să își prezinte apărarea și să consulte documentele investigației Comisiei Europene. Dacă decizia va fi confirmată, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial.

Acuzațiile sunt formulate cu doar câteva zile înainte de publicarea unui raport mult așteptat al unui grup de experți convocat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care analizează posibilitatea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale. Grupul special pentru siguranța copiilor în mediul online urmează să prezinte recomandările luni.

Tot mai multe state din UE cer restricții pentru rețelele sociale

Ursula von der Leyen și-a exprimat deja poziția în luna mai, în cadrul unei conferințe dedicate siguranței în domeniul inteligenței artificiale, când a declarat: „Trebuie să luăm în considerare o amânare a accesului la rețelele sociale.”

Președinta Comisiei Europene, mamă a șapte copii și medic de profesie, a adăugat: „Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la rețelele sociale, ci dacă rețelele sociale ar trebui să aibă acces la tineri.”

Cel puțin zece state membre ale Uniunii Europene pregătesc deja planuri pentru introducerea unor interdicții privind accesul minorilor la rețelele sociale, printre acestea numărându-se Franța, Italia și Spania. Aceste inițiative pun presiune asupra Comisiei Europene pentru a propune o soluție la nivelul întregii Uniuni, evitând astfel apariția unor reguli diferite de la un stat la altul.

Anunțând noile acuzații formulate împotriva Meta, responsabila Comisiei Europene pentru politica în domeniul tehnologiei, Henna Virkkunen, a declarat: „Legea privind serviciile digitale oferă un cadru clar pentru a trage platformele la răspundere pentru designul care creează dependență și pentru efectele serviciilor lor. Suntem pe deplin angajați în aplicarea legislației europene.”