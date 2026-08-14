”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea. O echipă de specialişti din cadrul MApN s-a deplasat la faţa locului, a identificat obiectul şi a securizat zona”, au transmis reprezentanţii MApN.

Anterior, în cursul zilei de vineri, o dronă a fost descoperită în Munţii Măcinului.

”Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune”, anunţau reprezentanţii MApN.