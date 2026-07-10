Mai multe echipe de negociatori, polițiști și luptători de la trupele speciale au intervenit. O echipă de alpiniști a coborât în rapel de pe clădire, ca să intre în locuință.

Polițiștii au fost alertați în jurul orei 19 de un bărbat care le-a spus că fratele lui este blocat în casă cu partenera sa, care amenința că își va face rău dacă acesta părăsește imobilul. În același timp, femeia refuza să lase vreun membru al familiei să intre în apartament. La ușa ei au ajuns imediat polițiștii Secției 21 și o echipă de negociatori.

Aceștia au încercat să o convingă să se calmeze și să le deschidă ușa de bunăvoie. În tot acest timp, în jurul blocului de 10 etaje au fost trimise echipaje de pompieri, dar și luptători ai trupelor speciale ale Poliției Capitalei. Când negociatorii au considerat că femeia și partenerul ei nu sunt în pericol, luptătorii au intrat cu forța atât pe ușă, cât și pe ferestre, după ce au coborât în rapel de pe terasa blocului.

În final, întreaga situație de criză s-a încheiat fără să fie nimeni rănit.

Corespondent Știrile ProTv: „Un echipaj de la ambulanță a preluat-o pe femeie și, după ce i-a acordat primul ajutor, a dus-o la Spitalul Obregia, ca starea ei să fie evaluată de un specialist. În schimb, partenerul ei de viață, cu 3 ani mai tânăr, a fost dus la secția de poliție să lămurească ce anume a declanșat situația de criză.

Anchetatorii au aflat că cei doi trăiesc împreună de 20 de ani și că între ei nu există vreun istoric de violență. Femeia nu a fost victima vreunei agresiuni sau amenințări în ziua respectivă, iar amenințările ei nu aveau legătură cu vreo acțiune a bărbatului”.

Cercetările continuă din oficiu pentru posibile infracțiuni de violență în familie și lipsire de libertate. Procurorii Sectorului 6 urmează să decidă dacă e cazul să impună alte măsuri legale sau să claseze cazul.