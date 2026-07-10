Un echipaj medical chemat de urgență a început resuscitarea, dar manevrele nu au avut rezultat.

Turistul de 54 de ani a ajuns la noi în țară în urmă cu două zile și era cazat într-un hotel din Costinești. Joi seară, puțin înainte de miezul nopții mai mulți tineri au anunțat echipa de jandarmi care patrula la intrarea în festivalul Beach, Please! că într-o mașină se afla un bărbat ce pare inconștient. Aceștia au confirmat informația și au chemat un echipaj medical, din zonă.

Doctorii au început manevrele de resuscitare, însă din păcate bărbatul a fost declarat decedat. Trupul lui a fost transportat la morgă unde urmează să fie autopsiat. Rezultatele vor lămuri cauza morți. Deocamdată nu este exclusă nicio variantă, de la un atac de cord, până la consumul unor medicamente sau băuturi cu potențial nociv.

Poliția a fost sesizată și a început o anchetă pentru ucidere din culpă. Anchetatorii spun că turistul venise la Costinești împreună cu fiul lui, de 17 ani.

Adolescentul a fost preluat de inspectorii de la Protecția Copilului până când un membru al familiei va ajunge din Croația în Constanța. Autoritățile au luat legătura cu mama copilului, iar Inspectoratul General de Imigrări o va ajuta să ajungă cât mai rapid în țară.

Reacția Beach, Please!

„Suntem alături de familia îndoliată și ne dorim sa oferim tot sprijinul necesar în aceste momente dificile.

Menținem un dialog permanent cu autoritățile implicate în gestionarea acestei situații.

La nivelul organizatorului, dispozitivul operațional include două puncte medicale avansate, trei puncte de prim ajutor, o caravană medicală mobilă, trei ambulanțe private în interiorul festivalului și o ambulanță amplasată în zona parcării. Întregul areal este monitorizat printr-un sistem de peste 200 de camere de supraveghere, iar securitatea este asigurată de aproximativ 600 de agenți din cadrul a trei companii specializate de pază și protecție, care desfășoară permanent controale de acces și verificări de securitate.

Festivalul beneficiază de un dispozitiv complex de siguranță, realizat în colaborare cu autoritățile și instituțiile competente. În teren acționează, în sistem integrat, structuri ale Jandarmeriei Române, Poliției Române, ISU, BCCO, DIICOT, ANITP, SRI, ANPC, DSP, DSV, ANMAP, Gărzii de Mediu și Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor.

EXTRAS din comunicat trimis de Brigada Mobila a Jandarmeriei: “În seara trecută, în jurul orei 23.45, forțele de ordine au fost sesizate cu privire la starea de inconștiență a unui bărbat, aflat într-un autoturism, în parcarea din afara perimetrului de desfășurare a evenimentului. Personalul medical a intervenit de urgență și a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat, unde protocolul de resuscitare a fost continuat. În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul, cetățean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat. Din primele verificări a reieșit faptul că acestuia i s-ar fi făcut rău, iar cercetările au fost preluate de organele de poliție competente, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.”