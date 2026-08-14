Este vorba despre o avocată plasată sub control judiciar. Avocată în Baroul București, administratoarea companiei imobiliare acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave s-a alăturat celor care au reclamat presupusa fraudă în luna februarie.

Zeci de clienți care plătiseră zeci de mii de euro avans s-au plâns încă de atunci că au fost înșelați și că au rămas și fără bani, și fără apartamente. Mulți au acuzat-o inclusiv pe administratoare.

Avocata a fost inculpată pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani și plasată sub control judiciar. A refuzat să comenteze acuzațiile public, dar a declarat că va colabora cu anchetatorii, mai ales că ar fi pierdut și ea o locuință din pricina acestui scandal imobiliar.

Principalul suspect ar fi fugit în Italia

Corespondent Știrile ProTV: „Principalul suspect, cel considerat artizanul presupusei fraude de proporții - nimeni altul decât dezvoltatorul imobiliar - este, potrivit anchetatorilor, fugit în Italia. Motiv pentru care procurorii Parchetului General au cerut arestarea lui în lipsă.”

Recomandări Video

Cererea anchetatorilor va fi judecată de Curtea de Apel București săptămâna viitoare. Deocamdată, a ajuns deja după gratii, în baza unui mandat de arestare preventivă, un alt reprezentant al dezvoltatorului imobiliar.