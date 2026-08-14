Este vorba despre o avocată plasată sub control judiciar. Avocată în Baroul București, administratoarea companiei imobiliare acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave s-a alăturat celor care au reclamat presupusa fraudă în luna februarie.

Zeci de clienți care plătiseră zeci de mii de euro avans s-au plâns încă de atunci că au fost înșelați și că au rămas și fără bani, și fără apartamente. Mulți au acuzat-o inclusiv pe administratoare.

Avocata a fost inculpată pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani și plasată sub control judiciar. A refuzat să comenteze acuzațiile public, dar a declarat că va colabora cu anchetatorii, mai ales că ar fi pierdut și ea o locuință din pricina acestui scandal imobiliar.

Principalul suspect ar fi fugit în Italia

Corespondent Știrile ProTV: „Principalul suspect, cel considerat artizanul presupusei fraude de proporții - nimeni altul decât dezvoltatorul imobiliar - este, potrivit anchetatorilor, fugit în Italia. Motiv pentru care procurorii Parchetului General au cerut arestarea lui în lipsă.”

Cererea anchetatorilor va fi judecată de Curtea de Apel București săptămâna viitoare. Deocamdată, a ajuns deja după gratii, în baza unui mandat de arestare preventivă, un alt reprezentant al dezvoltatorului imobiliar.