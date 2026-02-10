Mark Lanier, reprezentantul unei tinere de 20 de ani din California, a susținut în pledoaria de deschidere că mecanismele de pe Instagram și YouTube nu s-au produs „accidental, ci intenționat, deoarece dependența este profitabilă" , informează marți AFP, preluat de news.ro

Rezultatul ar putea stabili un precedent juridic privind răspunderea civilă a operatorilor de social media, până acum scutiți de astfel de acțiuni.

Cazul lui Kaley G.M., care folosește YouTube de la 6 ani și Instagram de la 11, a fost selectat ca procedură-test pentru sute de procese similare. Ea susține că a dezvoltat dependență severă, cu depresie, anxietate și probleme de stimă de sine. Lanier a prezentat documente interne: o prezentare Google care menționează „adicția utilizatorilor de internet" drept obiectiv, și un e-mail al lui Mark Zuckerberg cerând soluții pentru a împiedica retragerea tinerilor de pe Instagram.

Avocatul Meta, Paul Schmidt, a replicat că problemele mentale ale lui Kaley provin din violența conjugală asupra căreia a fost martoră în copilărie și abuzurile mamei sale, care o făceau „să vrea să se sinucidă". A subliniat că rețelele sociale au fost menționate doar în 20 din 260 de ședințe de terapie, iar Kaley declarase că Instagram a avut efect pozitiv asupra ei.

TikTok și Snapchat au ales să plătească sume confidențiale, rămânând doar Meta și Google în proces. CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va depune mărturie pe 18 februarie, iar șeful Instagram, Adam Mosseri, începând de miercuri.

Reclamanții atacă algoritmii și funcțiile de personalizare care încurajează vizionarea compulsivă, strategie similară cu cea folosită împotriva industriei tutunului. Un proces separat în New Mexico acuză Meta că prioritizează profitul în detrimentul protejării minorilor de prădători sexuali, iar la nivel național, un judecător federal din Oakland instruiește o procedură privind dependența de social media.