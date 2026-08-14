Au făcut ravagii într-un orășel de coastă din Croația. Acolo, peste o mie de oameni au fost evacuați de urgență. Sunt zeci de răniți, între care 7 în stare gravă. S-au derulat scene apocaliptice joi noapte într-o destinație de vacanță din Croația.

Un incendiu violent a izbucnit la marginea orașului Omiš, aflat la Marea Adriatică, în apropiere de Split. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid până aproape de centrul localității.

Bărbat: „Dintr-o dată m-am trezit cu foc uriaș în jur. Un cauciuc al mașinii a luat foc, am încercat să-l sting, dar s-a pornit un vânt puternic care a împrăștiat focul. Abia am reușit să-mi salvez mașina și am apucat să fug în ultimul moment.”

Femeie: „Incendiul se apropia și dintr-o parte, și din cealaltă, iar când m-am uitat sub capota mașinii, am văzut că ieșeau flăcări. Mașina mea ardea. Atunci a venit un polițist, striga la mine: «Lasă mașina! Lasă mașina! Du-te și urcă în cealaltă mașină!» Așa că mi-am abandonat mașina, m-am urcat într-o mașină de poliție, iar ei ne-au dus la stația pompierilor din Omiš.”

Numeroase mașini au ars ca niște torțe.

Peste 1.000 de oameni au fost siliți să-și părăsească locuințele. Martorii au declarat pentru televiziunea națională că unii au sărit în mare după ce și ambarcațiunile au luat foc. Cei evacuați au fost adăpostiți temporar într-o sală de sport din Omiš, care s-a aglomerat până la refuz. Zeci de oameni au fost răniți. Potrivit autorităților, dintre cei spitalizați, 7 sunt în stare gravă.

Pompierii au reușit să stingă focul dimineață, iar avioanele anti-incendiu s-au mutat spre sud, către peninsula Pelješac, unde a izbucnit un alt incendiu.

Zeci de locuințe, cuprinse de flăcări în Anglia

În Anglia, la Stourbridge, în apropiere de Birmingham, zeci de pompieri au rămas mobilizați la un incendiu major, care s-a extins fulgerător joi după-amiază și a cuprins zeci de locuințe.

Shamaan Freeman-Powell, Sky News: „Mulți localnici au fost evacuați. Focul a parcurs o suprafață de 16 hectare. Inițial, incendiul a izbucnit pe un teren de golf, unde a luat foc iarba uscată, înainte să se propage în zona rezidențială. Atât de rapid, încât mulți localnici au fugit pentru a scăpa cu viață.”

Peste 100 de militari sprijiniți de elicoptere și avioane se luptă cu un vast incendiu de pădure pe versanții muntelui Goj, în nordul Italiei. Încearcă să oprească extinderea focului într-o zonă locuită din apropierea Lacului Como.

Presa italiană a relatat că mai multe case de vacanță, dar și locuințe permanente, au fost evacuate ca măsură de precauție.

Relicve istorice, evacuate din calea flăcărilor în Spania

Între timp, un incendiu de vegetație se apropie amenințător de Mănăstirea San Juan de la Peña, din provincia spaniolă Huesca.

Militarii din Unitatea de urgențe a armatei, asistați de experți în patrimoniu cultural, au scos din mănăstire relicve de mare valoare istorică, picturi și obiecte prețioase și le-au mutat la muzeu pentru a le proteja.

Potrivit presei, unele dintre relicvele evacuate sunt legate de primii regi ai Aragonului și un nobil de la începutul secolului al 11-lea.

Operațiunea de evacuare s-a desfășurat în timp ce pompierii continuau să lupte cu incendiul de vegetație din zona Peñas de Riglos, care a distrus deja 9.000 de hectare și a forțat evacuarea a sute de oameni.