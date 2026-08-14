Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, resturile dronei căzute în nord-vestul judeţului Tulcea au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră.

"În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafaţă limitată", menţionează sursa citată.

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune, a informat MApN.

La acţiunile de căutare şi identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naţionale, pompieri militari, echipaje ale Poliţiei de Frontieră şi personal al ocolului silvic, se precizează în comunicat.