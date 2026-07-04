Propunerea vine în contextul în care copiii au primul cont pe rețelele sociale, în medie, la doar 5 ani, iar aproape jumătate dintre ei petrec peste 6 ore pe zi online, conform unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii.

Mulți ajung online cu mult timp înainte să împlinească 10 ani. În acest context, mai mulți parlamentari propun interzicerea accesului la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani.

Dacă proiectul va fi adoptat, platformele nu se vor mai putea baza doar pe data de naștere trecută în cont. Vor fi obligate să verifice prin metode eficiente vârsta utilizatorilor și să blocheze accesul copiilor sub 15 ani.

Monica Berescu, co-inițiator al proiectului: „Cei între 15 și 18 ani vor avea acces, dar va fi un acces care îi protejează.”

Pentru această categorie de vârstă, proiectul prevede dezactivarea reclamelor personalizate, limitarea mesajelor primite de la persoane necunoscute și filtre pentru conținutul violent, pornografic sau considerat nociv.

Femeie: „Lucrurile acestea negative le vezi și în comportamentul lor, au devenit mult mai agresivi și foarte influențabili, nu le mai poți spune nimic în ziua de azi pentru că ei se regăsesc în rețelele de socializare.”

Tânăr: „Acum ține și de părinți, să-i mai verifice, să vadă la ce se uită, că dacă îi lasă așa, ei se pot uita la orice.”

Studiile arată că aproape unul din doi copii spune că a fost victima hărțuirii online, iar aproape 80% dintre elevi afirmă că au asistat la astfel de situații. La acestea se adaugă și contactul cu persoane necunoscute.

George Roman - Salvați Copiii: „În Europa există acum mai multe inițiative, Franța are o lege adoptată de curând și va intra în vigoare în 2027. Mai sunt țări precum Grecia, Italia, Slovenia, Polonia, Norvegia, care au inițiative.”

Dacă proiectul va deveni lege, ANCOM și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal vor verifica modul în care platformele respectă noile reguli. Cele care nu se conformează riscă amenzi de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală, iar în anumite situații chiar suspendarea serviciilor pe teritoriul României.