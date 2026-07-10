Copacul s-a prăbușit în parcul central din Bistrița, o zonă aglomerată, frecventată des de părinți și copii, atrași de locul de joacă. Arborele, un arțar secular, a căzut pe timpul nopții, când nu era nimeni în zonă. Ar fi cedat pentru că era putred, iar rădăcinile erau slăbite, spun specialiștii.

Un leagăn a fost complet distrus, iar resturile crengilor au acoperit întreaga zonă de agrement, care a fost, pe alocuri, avariată.

Reprezentanții primăriei susțin că au în derulare un program de înlocuire treptată a arborilor bătrâni și periculoși cu puiet tânăr, tocmai pentru a preveni astfel de riscuri. Tot ei susțin că nu aveau informații că acest arțar ar fi fost putred.

Vineri dimineață, angajații primăriei au curățat zona de resturi și au îndepărtat elementele din fier ale echipamentelor de joacă stricate. Acum verifică dacă și alți arbori din zonă ar putea prezenta un risc de prăbușire.