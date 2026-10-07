Dar și cheltuielile au crescut. Cei mai mulți bani s-au dus pe cumpărături zilnice strict necesare, taxe și contribuții. Iar când banii nu ajung, românii renunță la lucruri care nu sunt esențiale: haine noi, ieșiri în oraș sau vacanțe.

Cei mai mulți bani ai unei familii - în medie, 10.200 de lei pe lună - s-au dus pe cheltuielile de zi cu zi, arată o analiză INS pentru trimestrul al doilea din acest an.

Corespondent Știrile ProTV: „Din aproape 8.650 de lei cheltuiți într-o lună, iată - aproape 5.000 de lei au fost pentru consum, restul înseamnă plata taxelor, contribuții și alte cheltuieli. Dacă ne uităm la banii de consum, cea mai mare parte s-a dus pe mâncare și băuturi nealcoolice: 1.581 de lei pe lună. Urmează locuința, apa, energia și gazele - 813 lei, apoi transportul - 376 de lei. Cea mai mică sumă, de 22 de lei, este pentru... educație, arată datele INS. Față de trimestrul anterior, atât veniturile, cât și cheltuielile au crescut cu 8%. Totuși, timpul liber ajunge să fie sacrificat mult mai des de români în comparație cu alți europeni, arată datele Eurostat pentru 2025. Cam unul din patru români nu își permite să meargă la cinema, la un spectacol ori la un meci. Media europeană este la jumătate.”

Alexandra Smedoiu, economist: „E o bucată destul de mare de salarii care se situează pe plaja minimă. Dacă ne gândim la muncă, suntem campioni europeni în a taxa munca.”

Aproape unul din cinci români nu își permite să își înlocuiască hainele atunci când acestea se uzează - date ce ne clasează la coada Uniunii Europene. La polul opus sunt croații. Și aproape unul din cinci români nu-și permite să iasă cel puțin o dată pe lună la o masă sau la o băutură cu familia ori prietenii.

Este cea mai mare valoare din Uniunea Europeană. Dar cea mai mare problemă apare atunci când vine o cheltuială pe care familia nu a prevăzut-o. Aproape patru din zece români nu pot acoperi o astfel de cheltuială, pe când media europeană este la aproape 30%. În aceste condiții, nu e de mirare că vacanța de o săptămână rămâne un lux pentru mulți români: 61% nu și-au permis-o anul trecut, dublu față de media europeană.