Dispută pe proiectul voucherelor de vacanță, scăzute din impozitul pe profit în același prag cu sponsorizările
1200 de organizații neguvernamentale cer retragerea unui proiect de lege prin care s-ar acorda facilități fiscale mai mari firmelor care le dau angajaților vouchere de vacanță. Măsura ar putea însemna mai puțini bani pentru proiectele sociale.
Sursa: ProTV
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Valoarea voucherelor ar urma să fie scăzută din impozitul pe profit, până la un prag în care sunt incluse și sponsorizările. Inițiatorii proiectului resping acest scenariu și susțin că ar încuraja turismul.
În proiect se propune ca voucherele de vacanță, care ar putea fi folosite doar în România, să poată fi scăzute din impozitul pe profit datorat statului. Dar să se încadreze în pragul maxim de 20% din impozit în care se află și sponsorizările și actele de mecenat.
Valoarea unui voucher nu trebuie să depășească 1.600 de lei pentru un angajat pe an.
Teama ONG-urilor e că firmele vor alege să atingă suma maximă doar prin voucherele de vacanță, așa că nu ar mai rămâne bani pe care să-i redirecționeze pentru sponsorizări.
Dana Pîrțoc, director executiv Asociația pentru Relații Comunitare: „Odată ce devine lege, duce la o scădere dramatică a programelor prin care organizațiile non-profit intervin în acest moment în societate, construiesc și susțin spitale, oferă asistență oncologică, terapie gratuită, mese calde sau protejează animalele. Vom vedea oameni în situații de viață și de moarte.”
În prezent, un voucher de 1.600 de lei îi aduce înapoi firmei aproximativ 256 de lei. Potrivit noii măsuri propuse, suma ar crește la 1.600 de lei pentru fiecare voucher.
Cu toate acestea, patronatele din Confederația Concordia cer retragerea inițiativei legislative.
Paul Aparaschivei, directorul executiv Concordia: „Proiectul nu vorbește despre efecte, nu vorbește despre potențiale consecințe odată intrată în vigoare. Noi vedem risc de polarizare socială și risc ca acele organizații care astăzi se bazează pe respectivele fonduri să rămână fără respectivele fonduri.”
Inițiatorii proiectului de lege susțin că măsura ar stimula turismul intern și nu ar afecta ONG-urile.
Mirela Matichescu, deputată PSD: „Nu există obligativitatea acordării acestor vouchere de vacanță și nici restricția de a nu mai sponsoriza ONG-urile. Deci eu nu cred că vor fi afectate. ONG-urile pot veni cu amendamente în comisii.”
Sindicatele din Consiliul Economic și Social, dar și Confederația IMM România susțin proiectul de lege.
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