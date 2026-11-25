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Atitudinile privind instituţiile statului român şi dezvoltarea mediului economic trebuie schimbate pentru a putea reduce declinul demografic şi a avea capacitatea de a răspunde provocărilor viitoare, a declarat, miercuri, Tudorel Andrei, membru corespondent al Academiei Române, preşedintele Institutului Naţional de Statistică, conform Agerpres.

„Problema este să avem capacitatea să anticipăm ce se poate întâmpla în perioada următoare. Personal, consider că nu trebuie să ne luptăm cu reducerea declinului demografic ci trebuie să schimbăm atitudini privind instituţiile statului român, privind dezvoltarea mediului economic, pentru a a avea capacitatea să răspundem provocărilor viitoare. Dacă în urmă cu 35 de ani eram vizionari şi ne uitam la ceea ce înseamnă demografia perioadei viitoare, probabil că aveam capacitatea să anticipăm că nu vom avea 320.000 de naşteri în fiecare an, ci vom avea 150.000 de naşteri din fiecare an, cu menţiunea că din cei 150.000, un număr semnificativ sunt născuţi în străinătate şi înregistraţi în România. Dacă ne uităm în urmă cu 35 de ani în proiecţiile demografice, în mod firesc observăm că vom avea un număr mare de decese în perioada următoare, pentru că urmăm un curs firesc al fenomenelor demografice”, a spus şeful Statisticii oficiale.

În acelaşi timp, Tudorel Andrei consideră că este important „să atenuăm declinul demografic, dar mult mai important este să vedem ce se poate întâmpla într-un viitor scurt”.

Cele trei mari provocări din viitorul României

În opinia sa, România se confruntă demografic, ca şi alte ţări europene, cu trei mari provocări: problemele legate de climă, inegalităţile teritoriale şi sociale şi fenomenul de îmbătrânire al populaţiei.

„Dacă problemele nu sunt rezolvate din timp, ele pot crea foarte multe disconforturi sociale într-o perioadă lungă, medie şi lungă şi, de ce nu, competitivitatea economică va fi mult şubrezită în perioada următoare”, a subliniat Tudorel Andrei.

El a vorbit, în context, şi de problema natalităţii, menţionând că aceasta reprezintă un fenomen complex. „Este vorba de decizia individului de a avea sau de câţi copii să aibă, iar pe de altă parte de interesul grupului, al societăţii. Ori, este foarte greu să găseşti un echilibru între cele două”, a explicat preşedintele INS.

Acesta consideră că ţara noastră a trecut printr-un experiment demografic la sfârşitul anilor '60, perioada „decreţeilor”, ca urmare a decretului prin care s-au interzis avorturile.

„România, din păcate, a trecut prin experiment demografic, dacă aş putea spune, considerând că în anii '60, după declinul demografic de după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost o creştere, dar după aceea a fost o scădere bruscă. Atunci, în '67, s-a considerat că cea mai bună decizie este să avem un control (...). Multe aspecte negative pe care le-am îndurat şi pe care le vom îndura, din păcate, sunt şi rezultatul deciziilor din '67. Gândiţi-vă că vor veni 'decreţeii' peste câţiva ani şi cel puţin o perioadă scurtă de timp pot pune presiune asupra sistemului de sănătate, al sistemului de pensii şamd. Deci, nu pot fi făcute experimente la nivel de individ, întrucât acestea au o bătaie în timp şi creează dezechilibre pe care puţini le anticipau la momentul respectiv”, a mai spus şeful Statisticii.

El a făcut, apoi, o scurtă comparaţie demografică între România şi Republica Moldova la începutul secolului XXI, precizând că cele două ţări „au fost într-un fel obligate, în sensul bun, să calculeze două rânduri de populaţii: după domiciliu şi rezidentă”.

„De ce? Sunt realităţi pe care le avem? Populaţia rezidentă este o obligaţie nu numai a ţărilor din Uniunea Europeană ci a tuturor ţărilor la nivel mondial, pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor. Populaţia după domiciliu, personal, consider că este o obligaţie, întrucât persoanele care au un act juridic cu statul român, în sensul unei cărţi de identitate, e firesc să existe în evidenţele statistice. Şi uitaţi aici observaţia care e interesantă: raportul dintre populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu în România este 88%, iar în Republica Moldova de 75%”, a precizat Tudorel Andrei.

România nu va avea un spor natural pozitiv în viitorul apropiat

Folosind date statistice de la ONU în cazul celor două ţări, preşedintele INS a prezentat câteva concluzii, arătând că, pe termen mediu şi scurt, „nu poate fi vorba de creştere de spor natural pozitiv”, şi la România, şi la Republica Moldova.

„Mediul economic este esenţial pentru a creşte, pentru a menţine stabilă populaţia rezidentă. Şi, aici, revin la o întrebare retorică: cine pe cine determină? Demografia determină mediul economic sau mediul economic determină demografia? Aş mai face o menţiune. Să nu uităm că, în anii 2000, românii plecaţi în străinătate contribuiau cu sume consistente, cu remitenţe, la dezvoltarea mediului economic. Ce se întâmplă cu rezidenţii din Asia, care şi ei, la rândul lor, sunt în număr destul de mare, şi care vor trimite sume de bani în străinătate? Este o problemă pe care trebuie să o avem în vedere”, a conchis Tudorel Andrei.